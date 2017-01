Concours "One Night of Queen"

Unique spectacle recommandé et autorisé par les musiciens de Queen, One Night of Queen fait revivre toute la magie des concerts du légendaire groupe britannique.



Freddy Mercury y est interprété par Gary Mullen, vainqueur, avec plus d’un million de votes, d’une émission de téléréalité britannique à la recherche de la meilleure incarnation de la rock star, disparue en 1991. « The Show Must Go On » !



Délai de participation au concours: Samedi 7 janvier à 22 heures

