Accueil de jour: les limites du génie local

Faisons confiance au génie local. Voilà le grand leitmotiv lorsqu’il faut mettre en place une offre pour l’accueil de jour des enfants. A cet échelon, on serait proche des besoins et des réalités du terrain.

Dans les faits, cela veut dire qu’un couple d’Echallens peut payer deux fois plus pour faire garder ses enfants que s’il vivait à Blonay. En cause: des taux de subventionnement différents d’une région à l’autre, mais aussi des barèmes et des méthodes de calcul presque aussi nombreux que les 29 réseaux intercommunaux qui gèrent l’accueil de jour dans le canton de Vaud. Le problème est identifié depuis 2009. L’idée d’imposer un barème unique avait été balayée politiquement, mais on nous annonçait des mesures correctrices pour atténuer les différences. Huit ans plus tard, le grand écart continue.

Aujourd’hui, c’est la mise en œuvre de la nouvelle réglementation sur l’accueil parascolaire qu’il faut attendre pour espérer des adaptations. Ce texte adopté en février par le Grand Conseil au terme de vifs débats entérine le principe d’une «école à journée continue», huit ans après son acceptation par 71% des Vaudois. Et encore, il est prévu que les structures soient ouvertes le mercredi après-midi pour les plus grands, en cas de «besoins avérés». Selon le génie des lieux, il doit y avoir des régions entières où toutes les mamans ont congé ce jour-là…

Récemment, j’ai assisté à une séance d’information destinée aux familles d’enfants prêts à commencer l’école. Une jolie étape pleine de promesses. Mais à l’issue de la présentation, la plupart des questions – et des critiques – portaient sur l’accueil des élèves en dehors des heures de cours. Comment se projeter dans des considérations pédagogiques lorsqu’on ne sait pas qui conduira son enfant à l’école, où il sera gardé et selon quels horaires? Alors, oui: le nombre de places a fortement augmenté, tout comme l’argent public injecté dans cette offre. Mais la demande des familles aussi. Elles qui, au passage, représentent des impôts dans les caisses et des enfants pour financer nos retraites.

Prochaine étape: 2020. C’est la date fixée pour mettre en place l’offre minimale à l’intention des écoliers. Décidément, le génie local a besoin de temps pour s’exprimer. (24 heures)