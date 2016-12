Adieu Raymond

«Dessiner c’est facile.» Du Burki typique. Un zeste d’ironie, un deuxième degré un peu rentré, beaucoup de tendresse, le tout fondu dans cette litote si vaudoise qui dit les choses simplement pour traduire leur complexité. «Dessiner c’est facile», expliquait Raymond à ses lecteurs – ses admirateurs! – en détaillant via trois ou quatre petits formats comment il passait de l’idée de base au dessin final.

Facile? Non, rien n’était facile, ni futile du reste, dans l’exercice salutaire du dessin de presse, répété inlassablement avec une maestria qui a fait de Raymond Burki un monument du genre. Bien au-delà de son terroir, puisque son œuvre a été célébrée loin à la ronde (un fameux dessin de l’ancien secrétaire général de l’ONU Kurt Waldheim, oublieux de son passé nazi, lui a valu le Prix du meilleur dessin étranger à Epinal en 1988). Son regard sur le monde n’évitait aucun terrain, même les plus glissants, toujours traités avec acuité. Sans paroles mais si expressifs, ses dessins étaient universels, immédiatement perceptibles. Et jamais méchants.

Derrière la qualité du trait, on devinait une culture artistique immense. Voici quelques années, il avait imaginé, les samedis, une série de dessins basés sur des toiles de grands maîtres. Stupéfiant.

En trente-huit ans de carrière à 24 heures, le Palinzard aux yeux bleu des îles, à la casquette vissée sur la tête, à la clope légendaire, a eu plus de huit mille occasions de «faire plaisir aux gens», ce moteur essentiel dont il confessait l’importance dans l’interview qu’il accordait à son collègue et ami Philippe Dubath, en ouverture de Grands Crus, l’ouvrage paru il y a deux ans pour marquer la fin de son activité quotidienne.

Raymond l’a dit, il aurait pu céder à quelque sirène éloignée, départ pour «les Allemagnes» comme récitait Gilles, mais il est resté fermement ancré dans cette terre vaudoise dont il a su comme personne incarner l’esprit. C’est ainsi que Burki a tissé avec ses lectrices et lecteurs un lien exceptionnel, complice, durable. Avec ses «victimes» aussi, qui pour beaucoup se sont empressées d’acquérir les originaux les moquant pour les afficher dans leur bureau – le Conseil d’Etat vaudois aurait de quoi organiser une exposition «de sorte».

C’est tout le paradoxe de ce rebelle tranquille, pourfendeur des puissants et de l’ordre établi, mais vénéré comme une institution. A tel point que lui qui adorait faire sourire se rassurait de ces courriers courroucés qui protestaient contre des dessins jugés attentatoires à une certaine morale: sa capacité à déranger restait intacte.

Cyclistes à la seringue dans le cul, satrapes de tous les pays, banquiers replets au cigare vissé au bec, «pipole» d’ici et d’ailleurs au ridicule soigné, la liste est longue de celles et ceux qui, «volontairement ou involontairement», comme il concluait invariablement ses recueils, ont participé à la joie «burkienne» de la «brocarde» illustrée. Parions qu’ils sont aujourd’hui aussi tristes que nous, qui avons eu l’honneur de voir son talent s’exprimer à nos côtés.

A sa femme, Catherine, à sa famille, à ses proches et ses amis, nous disons notre douleur et notre solidarité.

Adieu Raymond. Puisses-tu trouver là-haut une rivière douce et sereine. (24 heures)