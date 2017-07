«Brexode» sans terre promise à Londres

L’anglais des médias n’est jamais avare de néologismes compacts, percutants. Il y a eu le «Brexit», efficace collision entre «Britain» et «exit». Vient la crainte du «Brexodus» – «Brexode» en franglais –, terme résumant cette migration, réelle ou fantasmée, de banquiers loin de Londres.

L’annonce par une Deutsche Bank ou une JP Morgan du transfert de certaines divisions vers Francfort aura suffi à transformer cet exode en obsession dans les milieux d’affaires britanniques. Le doute contamine les tours vitrées de Canary Wharf, comme le montrent les témoignages de plusieurs banquiers suisses expatriés.

Officiellement, l’attitude des grandes multinationales de la finance reste celle du wait and see. Cela n’empêche pas leurs états-majors d’étudier des mouvements de troupes, penchés sur des cartes d’Europe. Plus du quart des 200 firmes britanniques du secteur interrogées par le cabinet conseil EY en mai dernier admettaient ainsi prévoir un transfert de troupes, voire un changement de domiciliation.

Le chiffre de 20 000 emplois financiers perdus par Londres a été articulé par l’institut bruxellois Brueghel – ce qui équivaudrait aux effectifs de la place financière genevoise. Une paille, face au 1,1 million de personnes vivant dans la City? Pas sûr. Car ce «Brexode» va bien au-delà de ces jobs en première ligne: il concerne tout autant l’argent retiré des mains des firmes londoniennes. Le chiffre de 1800 milliards d’euros a été évoqué – l’équivalent des dépôts dans les banques helvétiques.

Ou iront la manne et ses gardiens? N’offrant pas d’accès au marché unique des services financiers, la Suisse n’apparaît pas comme une solution de repli pour ces tribus de financiers – cela a déjà été dit. Alors Francfort? Alors Dublin? Alors Paris? L’heure est au «saupoudrage», répond un banquier influent de la City; au retour à l’Europe d’avant 1993, d’avant le marché unique des services financiers. En clair, une place financière londonienne encore forte mais doublée, pays par pays, de pôles financiers beaucoup plus influents. Une vision qui, vérifiée, condamnerait les tribus de banquiers de la City à un «Brexode» sans Terre promise. (24 heures)