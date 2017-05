Ces enfants méritent d’être bien comptés

Les chiffres disent-ils toujours la vérité? On aimerait croire que les mathématiques et les graphiques apportent la sécurité de faits qui ne peuvent être déformés. Or, cela ne semble pas toujours le cas. Il suffit de voir à quel point les mêmes statistiques peuvent être interprétées différemment par les partisans ou les opposants d’un projet. Dans le cas qui nous intéresse, le problème vient d’ailleurs: la récolte des données semble poser des difficultés.

Nous avons appris la semaine dernière que 142 migrants mineurs, dont 12 mineurs non accompagnés (MNA), avaient été détenus en 2015, en raison du droit d’asile. Vraiment? Après avoir revu les calculs, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) fournit un nouveau chiffre: il s’agirait en fait de 51 mineurs et 4 mineurs non accompagnés.

Des erreurs ou des imprécisions, nous en faisons tous. Celle-là est tout de même énorme puisque pratiquement 90 enfants se sont envolés. Le SEM relève que les problèmes sont notamment liés au calcul de l’âge. Les renvois sont de la compétence des cantons et de nombreuses personnes sont impliquées dans le système, ce qui multiplie les sources d’erreurs.

Il s’agit de garçons et de filles de moins de 18 ans et qui, à ce titre, méritent une protection particulière

Le fédéralisme et la coordination qu’il nécessite semblent nous jouer des tours. Les êtres humains également. La semaine dernière, Terre des hommes critiquait déjà le flou qui règne autour de ces questions.

Aujourd’hui, on pourrait se réjouir du fait que le nombre d’enfants migrants détenus dans notre pays est moins élevé que ce que nous pensions. Le problème, c’est que nous ne parlons pas d’animaux ou de litres de lait bus par nos concitoyens. Il s’agit de garçons et de filles de moins de 18 ans et qui, à ce titre, méritent une protection particulière. Des conventions internationales l’exigent. Peut-on la leur garantir si l’on ne sait pas exactement qui et combien ils sont? (24 heures)