Derrière la pénurie, une question de principe

Le très vif débat qui clive en deux camps droit et gauche autour de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (ouf!) porte en son cœur une question politique: les pouvoirs publics doivent-ils être des acteurs immobiliers dotés d’instruments exclusifs leur permettant d’arbitrer au nom du bien commun?

Le timing de cette votation est intéressant. Le référendum lancé par les milieux immobiliers combat un texte dont la vocation est de mettre fin à la pénurie de logements ressentie depuis près de vingt ans dans le canton, en particulier aux abords du Léman. Or les allers-retours qu’ont vécus l’initiative originelle de l’Asloca, le premier contre-projet du Conseil d’Etat, puis sa seconde mouture finalement adoptée par le Grand Conseil, se sont étalés sur une période si longue (plus de six ans) que les fondamentaux du parc immobilier vaudois ont quelque peu changé.

Il y a bientôt trois ans, le cabinet d’étude i Consulting publiait à la demande du gouvernement une étude affirmant que la pénurie était en passe d’être résorbée, et que le rattrapage nécessaire en matière de construction de nouveaux logements produirait ses pleins effets à l’horizon 2020. Le ralentissement relatif de l’économie et de l’immigration, la pression sur les prix de l’immobilier (surtout dans le haut de gamme, mais pas uniquement), qui ont baissé de 3 à 10% ces derniers temps, accréditent cette thèse abondamment commentée – et parfois contestée.

Quelle qu’elle soit, une loi n’est pas une recette miracle. Elle peut être un outil, mais elle est d’abord un principe. Les partisans de la LPPPL tirent comme conclusion de la situation des dernières années que le marché immobilier doit être plus fortement régulé pour cibler les catégories d’objets les plus demandées (les deux à trois pièces et demie, typiquement), où la pénurie subsistera plus longtemps parce que la rentabilité est moindre.

Les opposants à la loi pointent non seulement le coup de force institutionnalisé que représente pour eux le droit de préemption (la faculté pour une commune, à certaines conditions, d’acquérir un terrain ou un immeuble en lieu et place de l’acheteur choisi) mais aussi une bureaucratie supplémentaire qui ira à contresens de l’effet voulu, réduisant de surcroît les possibilités de rénovation.

La tendance actuelle donne à réfléchir. Mais le passé récent ne parle pas en leur faveur. (24 heures)