Derrière le rêve d’enfant

Prendre dans ses bras un nouveau-né, respirer sa peau encore humide, et vivre ce basculement intime, inimaginable avant d’avoir été vécu. Devenir parent est une expérience fondamentale. Pour autant, le désir d’enfant légitime-t-il le recours à tous les moyens pour être exaucé?

Non. S’il n’est pas question de faire barrage à la science, l’encadrer pour éviter les dérives et préserver la dignité humaine a toujours été au cœur de la réflexion politique qui entoure les sciences du vivant. Et à cet égard, la Suisse fait clairement partie du peloton arrière.

Pourtant, sur le terrain, les choses sont bien différentes. La pratique prend de vitesse la réflexion. La loi dit encore non quand le désir dit déjà oui. Et lorsque le porte-monnaie peut suivre, ce qui est le cas pour bien des couples dans notre pays, tout devient accessible moyennant quelques voyages à l’étranger.

Ainsi en est-il de la gestation pour autrui. Ce qui était dénoncé comme une forme moderne d’exploitation du corps des femmes les plus démunies, n’est devenu qu’un moyen parmi d’autres de transmettre ses gènes. Et lorsque le président du PDC zurichois confie sa récente paternité via une mère porteuse aux Etats-Unis, il n’a pas le sentiment de franchir une limite morale, ni même de contourner la loi. Mais simplement de s’inscrire dans l’évolution des familles.

Si la GPA demeure interdite en Suisse, les critiques se sont d’ailleurs tues. On n’évoque plus la dignité des mères porteuses, ni les multiples drames liés à cette forme de procréation. Tout se résume à l’image cotonneuse d’un bébé dans les bras d’un couple pétri de bonheur. Image hypocrite d’une réalité bien moins rose. (24 heures)