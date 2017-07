Donald Trump ou l'art de faire passer la pilule

Donald Trump tente de vendre aux Américains une réforme de l’assurance-maladie comme il leur a vendu des cravates, des steaks surgelés et du spectacle de télé-réalité. Il brasse des superlatifs et fait la promesse d’offrir aux Américains «un magnifique système de santé». Et il attaque ses adversaires de la même manière démonstrative avec laquelle il renvoyait les candidats de son programme de télé-réalité.

A écouter le président des Etats-Unis, le système d’assurance-maladie mis sur pied par son prédécesseur Barack Obama, qui a permis à près de 20 millions d’Américains d’obtenir une couverture de leurs frais de santé, serait un «désastre».

En 2010, Barack Obama a promulgué une loi qui a donné aux Américains des droits et des devoirs similaires à ceux qu’ont les Suisses. Il a favorisé l’accès à une couverture des frais de santé en introduisant des subventions et en développant le programme d’assurance-maladie publique pour les plus petits revenus. Pour que ce système marche, le gouvernement Obama a assorti ce droit à un devoir: les Américains ont l’obligation de contracter une assurance-maladie.

«Selon Donald Trump, le système d’assurance-maladie mis sur pied par son prédécesseur serait un «désastre»

Ce devoir est le moteur des efforts républicains pour démanteler l’Obamacare. Rand Paul, un sénateur conservateur, a par exemple assuré mercredi que son parti se battait pour offrir aux Américains la «liberté de choisir». Selon des estimations de la Cour des comptes du Congrès, entre 22 et 32 millions d’Américains risquent néanmoins de perdre leur assurance-maladie d’ici à 2026 si l’Obamacare est abrogé.

Un chiffre énorme, qui se reflète dans l’impopularité de la réforme républicaine et force le président à utiliser tous les artifices pour tenter de faire passer la pilule à ses concitoyens.

Au printemps 2007, Donald Trump avait déjà assuré que ses steaks étaient «les meilleurs du monde». L’aventure avait pris fin quelques mois plus tard. (24 heures)