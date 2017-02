Etre au social, ce n’est pas un cadeau

Sans faire de bruit, l’accès au revenu d’insertion se durcit année après année. Contrôles accrus, motifs de sanctions ajoutés, diminution des prestations pour les jeunes: tout est fait pour décourager quiconque voudrait se la couler douce et vivre de l’aide sociale. Les services de Pierre-Yves Maillard et, avant lui, ceux de Charles-Louis Rochat, traquent du mieux qu’ils peuvent tout gaspillage éventuel d’argent public, par respect pour le contribuable.

Depuis trois ans, le taux vaudois d’aide sociale décroît un peu, si l’on ne tient pas compte des montants alloués aux migrants. C’est un beau résultat, dû à la ténacité du ministre socialiste et au regard attentif de ses adversaires du camp bourgeois. Le postulat qui consiste à pousser les jeunes à se former et entrer dans le régime des bourses plutôt que dans celui du RI est également à saluer. C’est une politique intelligente dans un contexte où les cantons suisses tendent à couper dans les prestations.

«Pour les bénéficiaires, le système devient compliqué, culpabilisant, quand ce n’est pas humiliant»

Reste que, même en terre vaudoise, où l’administration du RI fait figure de modèle, les gens concernés par la précarité souffrent de la sévérité croissante des normes. Pour les bénéficiaires, le système devient compliqué, incapable de prendre en compte leurs spécificités, culpabilisant, quand ce n’est pas humiliant. Comme le dit un travailleur social, être au social, ce n’est pas un cadeau.

Les fonctionnaires sont également sous pression, forcés de distribuer force sanctions. Le système vaudois n’a certes pas encore versé dans la violence administrative à la britannique comme la décrit Ken Loach dans son film I, Daniel Blake. Mais il en prend le chemin à force de rationalisation. La bonne vieille maxime dit pourtant que la valeur d’une société se mesure à la façon dont elle s’occupe de ses membres les plus faibles. Serait-ce trop demander dans un canton en pleine santé financière? (24 heures)