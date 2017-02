Europe: de la défaite à la pagaille

Vous avez l’impression de ne plus très bien comprendre où l’on en est dans ce dossier? De ne plus savoir ce que veulent le Conseil fédéral, le Parti socialiste, le PLR et le PDC? Et, dans le fond, il n’y a que l’UDC – que ce parti vous enthousiasme, vous exaspère ou vous laisse complètement indifférent – qui vous semble à peu près claire sur la question européenne? C’est bien, vous avez tout compris!

De la défaite face à l’initiative de l’UDC à la pagaille actuelle, trois ans auront permis d’emmêler le dossier européen au point d’en faire une non-chose politique, inextricable et incompréhensible. Négociations, votations populaires, calendrier, projet politique: lorsque même un spécialiste européen aussi chevronné que René Schwok se dit largué, ça rassure.

«L’histoire post-9 février ressemble à une mauvaise série confiée à des apprentis scénaristes»

Avec du recul, il est difficile de comprendre à quel moment la Suisse a perdu sa boussole. Faut-il remonter au mensonge originel de cette initiative, censée pouvoir être appliquée sans toucher aux accords bilatéraux? Etait-ce lorsque le Conseil fédéral a annoncé vouloir une application stricte de l’article 121a – alors qu’il paraissait à peu près certain que ce postulat ne pourrait pas être tenu? Ou lorsque les partis et les cantons se sont mis à élaborer des solutions dans leur coin?

L’histoire post-9 février ressemble à une mauvaise série confiée à des apprentis scénaristes, toujours en quête d’un nouveau développement, tandis que s’allonge la liste des concepts à maîtriser pour suivre le dossier.

Clause guillotine, accord-cadre, initiative RASA (qui évoque davantage une célèbre pub pour des galettes suédoises qu’une sortie de l’impasse européenne), contre-projet à variantes multiples… Même le citoyen le plus intéressé par la politique fédérale voit le débat européen s’envoler à des hauteurs stratosphériques.

En cas de votation populaire – et il y en aura une – le retour sur Terre s’annonce particulièrement brutal. (24 heures)