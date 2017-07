Federer unique au monde

Federer. Au sommet du jeu, et nulle part ailleurs, sont inscrites ces sept lettres. Pour toujours. Eternel Roger, octuple champion de Wimbledon, lauréat de dix-neuf titres du Grand Chelem et véritable patron des courts, qui rend éculés les superlatifs mais convoque autour de lui l’enthousiasme le plus total. Jamais en effet un sportif n’avait autant personnifié sa discipline. Jamais le tennis ne s’était vu magnifié de la sorte par un seul et même joueur. Unique au monde. Un personnage – une icône – qui représente à lui seul ce jeu, entre esthétisme et élégance, entre pureté du geste et science du déplacement. Aérien, léger, juste admirable. C’est un phénomène qui se produit sous nos yeux et rien ne fera nous en lasser.

Surtout pas maintenant que lui, le phénix de Bottmingen, est parvenu à renaître de ses cendres, à 35 ans bien sonnés, sur ce gazon que l’on avait imaginé être son cimetière voici douze mois, lorsque son genou avait lâché de manière dramatique en demi-finale. Hier, c’est depuis le même côté du Centre Court que le Bâlois a frappé cet ace décisif qui lui a ouvert les portes du paradis. Après avoir mis l’Australie, Indian Wells, Miami et Halle à ses pieds en première partie de saison, voici que le «Maître» a distillé ses leçons sur l’herbe même qu’il voulait refaire sienne. Pari osé, pari gagné. Fabuleux!

«Papy» fait plus que de la résistance. Il est le tennis. Il est le jeu. Avec lui, tout paraît si simple que l’on en oublierait presque que derrière cette huitième quête se cache un travail de titan pour resurgir après les soucis physiques de 2016. Peut-être encore plus qu’ailleurs, c’est dans les choix qu’il a opérés et dans les sacrifices qu’il a consentis depuis un an que Roger Federer est admirable. A son talent, il a ajouté le dur labeur, mais aussi l’intelligence.

Comme quoi, la plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber, c’est de savoir se relever à chaque chute. Eternel Roger. (24 heures)