Grands travaux, petits pas

Un pour-cent. C’est, sur cinq ans, le gain proportionnel du train dans la part des moyens de transport qu’utilisent les Suisses. Une paille. On pourrait être déçu, tant la politique volontariste de la Confédération est visible. Les grands travaux se multiplient, les mises à jour du réseau aussi. L’une d’elles a valu aux usagers de la ligne Lausanne-Villeneuve des soucis quotidiens que les CFF, dont on sent l’embarras, tentent de compenser.

A lire: Nous faisons un demi-tour du globe par an

Ce lot d’impondérables est-il amené à s’estomper, comme l’espèrent les experts, avec l’adaptation du matériel et des infrastructures, et l’émergence de nouvelles technologies? Pari difficile. Il faudra subir des grands projets indispensables (Léman 2030, contournement autoroutier de Morges), et la maintenance des réseaux ferré et routier ne s’arrêtera jamais. La stabilité des statistiques montre que les Suisses sont toujours plus nombreux en chiffres réels à prendre les transports publics, mais la croissance de la population maintient la pression sur l’ensemble de notre mobilité.

La densification des habitats, l’étalement des horaires de bureau, le télétravail, le covoiturage: les solutions existent, mais pour autant qu’elles rencontrent l’adhésion, elles ne s’imposent pas plus vite que ne s’accumule le trafic. Dans un pays qui a fait de l’interconnexion un principe philosophique, tout effet ne se déploie que très lentement. A terme, même si ce n’est pas dans nos habitudes fédéralistes, des mesures liées à la variabilité du prix de l’utilisation des routes et des voies semblent programmées. (24 heures)