Il était une fois le franc fort

En Suisse, les sociétés exportatrices sont nombreuses à vouloir tourner la page du franc fort. Depuis une décennie, ces dernières se battent inlassablement contre une devise qui n’a cessé de se renforcer face au dollar et à l’euro. Alors, lorsque la courbe s’inverse, lorsque le franc s’affaiblit enfin face à la devise européenne – et cette fois sans intervention artificielle de la Banque nationale suisse –, un petit espoir apparaît.

Est-ce que la fin du tunnel est proche? Est-ce qu’après des années à rogner sur leurs marges, les entreprises suisses peuvent enfin espérer des jours meilleurs? Les derniers signaux économiques venus d’Europe permettent de croire en un affaiblissement réel et durable de la monnaie suisse. La zone euro dévoilait en effet mercredi être parvenue à engranger son 17e trimestre d’affilée de croissance.

Dans une récente étude, les experts de l’Office fédéral de la statistique estiment également que «le creux de la vague causée par le choc du franc fort a été surmonté». Méfiance toutefois, car les marchés sont volatils. Seul le long terme permettra de confirmer cette tendance.

Quoi qu’il advienne ces prochaines semaines, les sociétés helvétiques ne sortiront pas perdantes de cette longue et difficile période. Après une décennie à optimiser leur processus de fabrication et à limiter leurs coûts, elles sont aujourd’hui bien plus solides et prêtes à affronter la prochaine décennie. Franc fort ou pas! (24 heures)