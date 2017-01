Innovation, où te caches-tu donc?

L’époque ne cesse d’étonner. Alors que vient de s’ouvrir, à Las Vegas, le salon phare de l’électronique de loisirs et que les fabricants d’automobiles font briller les carrosseries à Detroit, qui se prépare à accueillir son Motor Show, on peine encore à déceler les véritables innovations industrielles qui en sortiront.

Celles qui sont mises en vitrine tiennent plus du gadget – certes décoiffant et ludique – que de l’objet qui révolutionnerait durablement la vie de tout un chacun.

Paradoxalement, alors que tout le monde s’accroche ou ne jure qu’à travers le mot «innovation», celle-ci se laisse désirer. Il est surprenant de constater à quel point l’économie peine à mettre sur le marché de nouveaux produits industriels. Mis à part le smartphone, inventé il y a environ vingt ans, et qui symbolise la quatrième révolution industrielle, aucun produit de masse (électroménager, montres, avions, ordinateurs, automobiles, pilules, denrées alimentaires, textiles, ustensiles en métal ou en plastique, etc.) véritablement nouveau n’a été mis sur le marché depuis la fin du XXe siècle, très prolixe en innovations majeures.

«Depuis le smartphone, inventé il y a vingt ans, les objets révolutionnaires se laissent désirer»

On ne cesse, il est vrai, d’améliorer les produits existants. De les rendre plus rapides, écologiques, maniables, malléables, légers, agréables à utiliser ou à regarder. Et, souvent, moins chers.

En attendant l’avènement du Steve Jobs du XXIe siècle, ou d’un robot adopté par tous, c’est le secteur des services et de la communication (Google, Facebook, Amazon, etc.) qui tient le haut du pavé. Avec le risque que ces nouveaux réseaux, bâtis par de fortes personnalités, s’évaporent aussi rapidement qu’ils sont apparus.

A défaut de produits industriels, représentant jusqu’alors le solide socle de la croissance, l’innovation pourrait donc passer par l’irruption de la 5G, décrite au salon de Las Vegas comme la prochaine rupture technologique. (24 heures)