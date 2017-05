L’été sera chaud pour Macron

Tout s’accélère. Emmanuel Macron est, aux yeux des Français, déjà président de la République avant même la passation des pouvoirs. Il a été dit que le prochain président ne bénéficierait pas d’état de grâce, qu’il ne disposerait pas des six mois dont a profité Nicolas Sarkozy en 2007, pas plus que des trois mois de François Hollande en 2012. On est tout de même surpris de voir le quinquennat Macron commencer sans que celui-ci n’ait encore franchi le seuil de l’Elysée. Oui, le palais est encore occupé par François Hollande jusqu’à dimanche!

A croire qu’Emmanuel Macron le savait… Le plus jeune président de l’histoire française n’a donc pas répété l’erreur de sa fête improvisée le soir du premier tour. Dimanche soir, il s’est présenté, au Louvre de Paris, face à ses soutiens et à toute la France, non pas en candidat victorieux, mais déjà en chef d’Etat dans une mise en scène son et lumière parfaitement maîtrisée.

Emmanuel Macron sait qu’il doit aller vite. Car il lui faut en effet s’appuyer sur un parlement acquis à sa politique. Le troisième tour de la présidentielle, les législatives qui renouvellent l’Assemblée nationale, a commencé. En leader de son mouvement, tout ce qu’il fera dans les prochains jours aura son importance. Le choix de son premier ministre, de son gouvernement, de son calendrier de décisions… Et surtout la manière avec laquelle il fera passer sa réforme du code du travail. La loi El Khomri, version light de son projet, a mobilisé un front social pendant 14 manifestations, dont certaines ont été violentes. La réforme du code du travail est le cœur des législatives. Vous pouvez compter sur l’insoumis Jean-Luc Mélenchon et le frontiste Florian Philippot pour faire campagne en soufflant sur les braises de la contestation et de la casse sociale.

La présidentielle se joue donc d’ici au 18 juin (date du deuxième tour de ce scrutin). Si Emmanuel Macron se rate, on considérera le quinquennat comme déjà perdu. Oui, avant l’été, qui promet d’être chaud! (24 heures)