L’hépatite C, l’histoire d’une lutte gâchée

Une étude publiée par la Confédération révèle que le virus de l’hépatite C tue cinq fois plus que le VIH. Même si la maladie n’a pas progressé dans notre pays comme on le craignait, cette comparaison est explosive. Avez-vous déjà vu une campagne d’affichage pour prévenir l’hépatite C? Vraisemblablement pas. Alors que tous les regards étaient tournés vers le sida, ce virus a été largement passé sous silence. La faute à qui? Aux autorités, qui agissent, c’est un fait, mais ne s’engagent pas dans une stratégie nationale. Aux médecins, qui ne sont pas assez sensibles à la question. Aux pharmas, qui vendent leurs médicaments à prix d’or en expliquant qu’il faut financer la recherche. A la société en général, qui ferme les yeux.

Tout cela ressemble à un gâchis. Contrairement au VIH, le virus de l’hépatite C peut être guéri. Des médicaments y parviennent plus de neuf fois sur dix. Il n’y a pas de preuve définitive, mais les recherches semblent montrer l’intérêt de les administrer au plus vite. Ce qui plaide en faveur d’une sensibilisation accrue.

«Le coût de ces thérapies explique certainement la frilosité des autorités helvétiques à agir de façon plus visible»

En 2016, l’Organisation mondiale de la santé a adopté une stratégie globale contre cette maladie. Elle veut notamment réduire de 90% le nombre de nouveaux cas. Mais les principes se heurtent à une terrible réalité. Le coût de ces thérapies explique certainement la frilosité des autorités helvétiques à agir de façon plus visible. A quoi bon prôner des campagnes de dépistage si, au final, on doit dire aux gens que seuls ceux dont le virus a commencé à faire des dégâts pourront être traités, comme c’est le cas aujourd’hui? Le problème est épineux, dans une période où l’explosion des coûts de la santé fait la une de l’actualité. Cela pose une question de santé publique, éthique et très contemporaine: quel prix sommes-nous prêts à payer pour endiguer une maladie qui, en 2014, aurait causé 193 décès en Suisse? (24 heures)