La Suisse en 2017, année touristique

Pour trouver des bonnes nouvelles dans nos rétrospectives de l’année écoulée, il faut sérieusement chercher. Et pourtant les séismes de l’actualité millésime 2016 ont paradoxalement parfois servi nos intérêts. On pourrait appeler cela le syndrome du recroquevillement. Même s’il faut y mettre le prix, statistiques à l’appui, les Suisses ont ainsi redécouvert le charme de passer leurs vacances dans leur propre pays. Qu’ils imaginent – à tort ou à raison – plus sûr ou moins risqué que chez nos voisins.

Pourtant, il serait faux de mettre ces bons chiffres uniquement sur le dos d’une conjoncture politique internationale maussade. Confronté à la crise du franc fort et à l’obsolescence d’une partie de l’offre, Suisse Tourisme a fonctionné ces dernières années comme une véritable usine à idées. Dont un trait de génie qui n’aura pas coûté bien cher: imaginer et proposer la Suisse comme une route 66 alpine et lacustre. Baliser ainsi les portions de bitume les plus spectaculaires du pays a amené 55'000 touristes et 290'000 nuitées supplémentaires l’an dernier. Dans quelques mois, ce Grand Tour deviendra vert et les 1600 km de son parcours seront parsemés de bornes pour recharger les véhicules électriques.

2017 marquera ainsi et aussi les 100 ans de ce qui fut l’Office national du tourisme (ONST), outil de promotion imaginé par l’hôtelier zermattois et parlementaire fédéral Alexandre Seiler. Des expositions raconteront son histoire, des photographes étrangers poseront leur regard sur cette Suisse de la villégiature. Cette même nation qui prouve et doit prouver qu’elle est encore capable d’innover dans un secteur économique qui pèse quelque 16 milliards de francs (2014).

D’ici quelques mois, le lausannois Aquatis essaiera de faire aussi bien que le Chaplin’s World sur la Riviera, dont la fréquentation bat tous les records. Et ceux qui voudront voir le plus beau panorama du Tessin, au Monte Generoso, débarqueront dans un téléphérique dont la gare est une «Fleur de pierre» dessinée par Mario Botta. Dans la tradition des grands architectes suisses, qui sont aussi notre marque de fabrique, tout autant que l’horlogerie ou le chocolat.

Chaque fin décembre, 24 heures a pris l’habitude de vous présenter les bonnes nouvelles qui vous attendront l’année suivante. Musées flambant neufs, expositions extraordinaires, offres iconoclastes. Trois pages pour vous démontrer qu’il est bel et bien temps de tourner la page. (24 heures)