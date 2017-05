La droite vaudoise comme en régate

Faut-il être surpris par la stratégie de la droite vaudoise en vue du second tour de l’élection au Conseil d’Etat? D’un strict point de vue tactique, le lancement d’un ticket à deux composé de deux membres du Conseil national – donc doté d’un potentiel avéré – est d’une logique facilement compréhensible. Ne rien faire, demeurer dans le statu quo, c’était implicitement accepter de confirmer le handicap issu du premier tour, renforcé par la simple arithmétique, avec un seul candidat face à deux adversaires, dont une sortante.

La droite vaudoise a donc agi comme une équipe de voile engagée dans une course transatlantique. Lorsque, au sortir du pot au noir, sans avoir démérité, en ayant même plutôt mieux réussi sa course que ne le laissaient penser les spécialistes, on a une centaine de milles de retard sur le bateau concurrent, que faire? On retouche l’alizé, mais ces airs portants sont comme un train à l’heure, et à moins d’un imprévu majeur, le risque est grand de s’échiner pour rien et de voir filer l’autre vers la victoire.

«Comme partout, les alliances sont affaire de compromis et d’opportunités. La droite vaudoise n’innove nullement en la matière»

L’autre option, c’est de prendre un risque, de virer de bord, de miser sur un parcours différent.

En changeant aussi d’équipier? La politique n’est pas la voile, mais comme partout, les alliances sont affaire de compromis et d’opportunités. La droite vaudoise n’innove nullement en la matière, et n’a pas le monopole des revirements. Le sien reste assez modeste en comparaison internationale… Isabelle Chevalley n’a jamais caché qu’elle était de droite, qu’elle avait des ambitions gouvernementales et qu’elle était prête à s’allier avec l’UDC Vaud. Et les cris d’orfraie de la gauche sont aussi attendus que circonstanciels – on est en campagne, que diable! L’inimitié profonde entre socialistes et extrême gauche, qui font des détours pour ne pas avoir à se croiser après des débats publics, ne les empêche pas de jouer la grande alliance quand il s’agit de monopoliser des sièges exécutifs.

Cela dit, la droite part en position de challenger, c’est une évidence. Et sa stratégie a une double exigence: convaincre de la force de son projet tout en faisant oublier aux électeurs que cela rebute un rapprochement qui vient très tard, et qu’une de ses composantes refusait jusqu’au 30 avril. (24 heures)