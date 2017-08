Le bras d’honneur de l’Etat de Vaud

Quand on est un simple citoyen, signer un accord avec l’Etat de Vaud ne vaut rien. C’est du moins le constat que l’on peut tirer après la mise à l’enquête publique de la «liaison de mobilité douce» qui doit relier le futur Pôle muséal à l’avenue Marc-Dufour, à l’ouest de la gare de Lausanne. Le tracé de cette piste cyclable améliorée avait fait l’objet d’une négociation serrée avec un opposant afin de limiter son emprise sur un talus végétalisé. Un accord a été signé en 2012 et l’opposition a été retirée.

Quatre ans et demi plus tard, l’Etat de Vaud s’est manifestement assis sur ses engagements, arguant que cette convention est «contraire» au Plan d’affectation cantonal. Sur le projet mis à l’enquête, la rampe est deux fois plus longue et beaucoup plus large que ce qui avait été négocié.

Dans cette affaire, ce n’est pas tant le cheminement des vélos et des piétons à travers un talus ferroviaire qui pose problème, mais la loyauté de l’Etat. En ne respectant pas l’accord qu’il avait fait rédiger par son avocat, le Canton donne un coup de canif dans le contrat de confiance qui le lie à ses administrés.

Aujourd’hui, il devient toujours plus compliqué de construire les infrastructures nécessaires, notamment en milieu urbain. Les procédures administratives et judiciaires s’allongent au fur et à mesure que les oppositions s’empilent. Nos autorités ne ratent pas une occasion de le rappeler. Mais la manière d’agir de l’Etat dans cette histoire donne un très mauvais signal à tous ceux qui voudraient se montrer conciliants. (24 heures)