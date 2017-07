Le défi des centres commerciaux

La révolution digitale n’épargne pratiquement aucun secteur économique. Le commerce de détail est particulièrement exposé à l’irruption de ces nouvelles habitudes de consommer et d’acheter. Et ce n’est qu’un début: la réalité virtuelle permet déjà d’essayer ses habits ou ses lunettes par écran interposé. Et de plus en plus de clients recevront des offres commerciales sur leurs smartphones – ou d’autres gadgets – dans les transports ou en marchant dans la rue.

Chargée de promesses, une révolution technologique peut aussi être angoissante. Mais ce qui est plus inquiétant, c’est la rapidité avec laquelle ces nouvelles habitudes sont prises. Les magasins éphémères se multiplient. Des marques qu’on croyait éternelles disparaissent soudainement.

A court terme, il y a danger. L’apparition de «friches commerciales», renvoyant à l’image désolante des friches industrielles de l’ère du charbon et de la sidérurgie, hante déjà l’esprit des acteurs économiques mais aussi politiques. Partout: dans les grandes cités, les quartiers périphériques ou les plus petites villes.

Les propriétaires de centres commerciaux doivent imaginer comment retenir leurs clients. «Le monde attire le monde», dit-on souvent. Les idées, parfois, sont toutes simples: créer de la convivialité grâce à un décor, des plantes, des fleurs, des bancs. Quitte à ce que certains chalands s’installent plus longtemps sans pour autant consommer. Comme, au siècle passé, sur la place du village. (24 heures)