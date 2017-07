Le lézard et le vieux lion

Nous sommes en automne 2067, un enfant marche main dans la main avec un homme d’âge aussi mûr que le raisin dans les vignes de Lavaux. Les trois soleils de la région agissent chacun à sa façon. Le soleil du ciel tiédit le front de l’enfant; celui des murs qui en profitent depuis le matin est doux aux fesses du môme qui vient de s’asseoir; et celui renvoyé par le lac invite l’homme à placer la main devant les yeux de l’enfant ébloui. L’enfant demande: «Dis, pourquoi on est si bien, ici?» Le gosse a de la chance, l’homme connaît son histoire. Il commence à lui raconter la vie d’un certain Franz Weber. Un Bâlois marqué, à 10 ans, par le décès de sa mère dans des conditions injustes. Il aime les animaux, dessine les papillons, discute avec les arbres.

Il grandit, il devient journaliste à Paris, où son charme naturel pourrait lui assurer une carrière confortable dans les mondanités. Il préfère se consacrer à défendre la nature, son amie. Les réseaux sociaux n’existent pas, ni le téléphone portable, ni la communication à cent à l’heure. Mais Franz, habile communicateur, orateur qui n’a peur de rien et surtout pas de téléphoner aux médias, tisse sa toile de chevalier de l’écologie. Il s’engage, il fonce, il dénonce, il dit vrai, il hurle, il exagère, il manipule, il agace, il convainc, il est inarrêtable. Il sauve beaucoup de choses. «Le vieux lion aurait 140 ans, dit l’homme à l’enfant qui vient de toucher un lézard du bout du doigt, c’est grâce à lui qu’on est encore bien ici. Et le lézard aussi. Rappelle-toi son nom: Franz Weber.» (24 heures)