Les Romands peuvent jouer la gagne

L’annonce faite mercredi en fin de journée par l’Association Objectif 2026 doit d’abord être considérée comme un pas positif. Pour la première fois, les Conseils d’Etat valaisan et vaudois (celui-ci très timide jusque-là) s’allient pour marquer leur soutien au projet de Jeux olympiques d’hiver en 2026 en Suisse occidentale. Ils y assortissent plus que des mots: un premier engagement financier.

Cette précandidature a maintenant franchi un cap. Les travaux préalables des milieux économiques vaudois et de Christian Constantin en Valais ont été mis en commun. Les promoteurs du projet ont pris acte de la frilosité lausannoise, compréhensible vu l’état des finances de la Ville. La capitale vaudoise se concentre sur les Jeux de la jeunesse de 2020, une carte de visite utile pour la suite.

Désormais, le seul projet romand (contre trois concurrents alémaniques) a tout pour jouer la gagne. Un dossier minutieusement préparé, qui a analysé les échecs passés, les erreurs à ne pas répéter, et qui s’appuie à fond sur les recommandations de l’Agenda 2020 du CIO. On le sait, l’attribution à Pékin des JO d’hiver 2022 a fait grincer beaucoup de dents au sein même d’une organisation qui, sans redimensionnement, court le danger de tuer sa raison d’être.

«Les délégués olympiques ont de la mémoire: ils doivent une revanche à Sion»

La candidature d’un retour aux sources européennes, au cœur des Alpes, recyclant des sites existants, misant sur une approche harmonieuse, a toutes ses chances dans cette perspective.

Et les délégués olympiques ont de la mémoire: ils doivent une revanche à Sion. L’approche n’est plus la même, le contexte a changé. Unis autour d’une candidature à la fois humble et ambitieuse, les cantons romands ont une chance réelle de concrétiser la mue olympique, loin des excès et du gigantisme dispendieux. (24 heures)