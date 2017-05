Londres, Luxembourg ou la Suisse Romande?

Les chiffres économiques? Ils tombent sans discontinuer, l’un effaçant l’autre. Mercredi c’était au tour du «Produit intérieur brut romand» dont l’expansion devrait atteindre 1,5% cette année. Bon. D’autres pourcentages viendront effacer des prévisions dont personne ne se plaindra jamais. Le profane est pris de tournis.

Dans ce magma, des données brillent pourtant, tels des pépites. Quelques nombres valant la peine d’être retenus, qui résumeront mieux que mille mots une situation sociale ou politique.

Le même rapport sur le PIB romand publié hier recèle trois de ces gemmes. La première sous forme de rappel. Les terres s’étendant de Genève à Delémont et de Lausanne à Sion représentent un quart de l’activité du pays.

La deuxième prend la forme d’une mise en perspective historique: entre 2000 et 2015, l’activité économique romande a progressé d’un tiers tandis que sa population augmentait de 20%. Soit plus que partout ailleurs en Suisse.

La troisième permet de prendre de l’altitude. Ses 67 700 euros par habitant font de l’espace romand la huitième région la plus prospère d’Europe. C’est moins que Londres, Luxembourg, ou Zurich. Mais davantage que Bruxelles, Hambourg ou l’Ile de France. Et deux fois plus qu’une région Rhône-Alpes toute proche. Les esprits affûtés souffleront que cette richesse se reflète dans le miroir déformant d’un franc suisse valant de l’or. Bien vu. En gommant cet effet, la Suisse romande passe au 25e rang sur 300 régions.

Ces chiffres et ce classement valident un autre constat. Les régions les plus riches d’Europe sont dans le Nord du Continent. Elles disposent d’une forte activité liée à la finance. Ce sont des métropoles dont le PIB revenant à chacun de leurs habitants est dopé par l’activité de banlieusards qui n’y résident pas – même s’ils ne franchissent pas de frontière chaque matin. Cela ne vous rappelle rien?

(24 heures)