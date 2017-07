Lucien Favre «à la suisse»

Depuis qu’il a quitté la Suisse il y a dix ans, Lucien Favre n’a pas fondamentalement changé. Il a, certes, gagné en assurance, en confiance, au fil de ses expériences réussies. Il a bien sûr évolué. Mais il est resté le «Lulu» du Gros-de-Vaud, son fidèle accent peut en attester. Surtout, il est demeuré ce tacticien passionné, méticuleux, perfectionniste. Cet homme discret et soucieux, également.

Le Vaudois a naturellement aussi son petit orgueil. Comme tout le monde. Mais le sien est rarement, si ce n’est jamais, mal placé. Le feu des projecteurs, il n’aime pas vraiment ça. Non pas parce qu’il fuit la reconnaissance, mais plutôt parce qu’il n’est pas de ceux qui s’en vantent. A l’interview, il pèse d’ailleurs chacun des mots susceptibles de trop le mettre en avant. Lucien Favre préfère la quiétude, environnement dans lequel l’entraîneur peut s’adonner à son passe-temps favori dans sa quête de la maîtrise des éléments: le travail, encore et toujours. A l’image d’un certain Stan Wawrinka, issu, en passant, du même bled nommé Saint-Barthélemy.

Ses modèles se nomment Johan Cruyff ou Coco Suaudeau. Des amoureux du ballon d’une autre génération. Des sources d’inspiration solidement ancrées en lui. Lucien Favre est resté fidèle à ses principes de vie et de jeu. Des convictions qu’il adaptera toujours, par souci de perfection – et, comme il le dit, «pour avancer» –, mais qu’il ne bouleversera pas. A la suisse. Allez, au boulot! (24 heures)