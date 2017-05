Macron, première preuve par l’acte

Les récriminations de François Bayrou, jeudi, après l’annonce des 428 premiers candidats (sur 577) de «la République en marche» aux élections législatives françaises du mois prochain sont plutôt une bonne nouvelle. Le vieux briscard de Pau marchande le poids de son soutien, pour tenter de renforcer sa formation centriste, le MoDem, réduite à peau de chagrin au fil des ans.

L’embêtant pour Bayrou, comme pour d’autres (un certain Manuel Valls, au hasard), c’est qu’Emmanuel Macron et son équipe tiennent parole, pour l’heure. Ils ont promis un renouvellement du personnel politique français, et la liste présentée jeudi ne déçoit pas. Il n’y a qu’un tiers de politiciens aguerris, la plupart des transfuges du PS en déliquescence, mais des élus de droite pourraient grossir le contingent dès lundi, et le premier ministre connu.

Pour le reste, cette escouade de candidats issus de la société civile et néophytes dans l’engagement civique national traduit par les actes la volonté du président élu de porter un nouvel élan à la France.

Il n’y a de loin pas que des inconnus. Justement, la présence de quelques figures de la justice ou de l’économie montre à quel point l’aspiration à dynamiser la pratique politique hexagonale a constitué le terreau fertile de la marche en avant volontariste de Macron.

Cette liste est aussi une première réponse sur la substance du mouvement. Celui-ci dépasse l’opération de séduction dont on fait un peu vite le procès. Derrière la victoire présidentielle de l’ancien ministre de l’Economie se cache un travail acharné pour constituer en un an une force politique susceptible de convaincre une part importante de l’électorat. Un processus rigoureux de sélection a permis de faire le tri des enthousiasmes et des ambitions, des potentiels aussi, et c’est bien normal. La préparation méticuleuse de cette campagne commando est à la mesure de la détermination de l’équipe Macron à réussir, à imposer son style.

Bien sûr, tout reste à faire et à prouver, à commencer par la bataille des législatives qui s’annonce féroce. Aux allégeances d’opportunité, parce que le pouvoir attire, feront face en nombre les volontés de tailler en pièces un mouvement encore mal assuré, qui s’inscrit a priori en porte-à-faux des mœurs sociopolitiques françaises. Avec sa liste de candidats, Macron a franchi une nouvelle marche. (24 heures)