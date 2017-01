Neige en novembre, vert en décembre

«Il faudrait que les skieurs changent leurs habitudes.» La phrase d’un responsable de remontées mécaniques d’une petite station du Jura vaudois a tout du vœu pieux. Elle part d’un constat simple: depuis une demi-douzaine d’années, l’arrivée de la neige se décale plus tard, et décembre a des airs d’arrière-automne. Mais, à part les «mordus», qui pense encore vacances de neige à Pâques?

Plus que les skieurs, ce sont les professionnels du tourisme qui devront – qui doivent déjà! – changer leurs habitudes. L’atout montagne n’a rien perdu de son attrait: soleil, bon air, paysages enchanteurs, le fond est là. Mais à cette base, il faut ajouter ces éléments qui permettent de se différencier dans un univers hyperconcurrentiel, où le réflexe ski, voire montagne, s’étiole au fil du temps. Aux destinations chaudes s’ajoutent aujourd’hui les propositions urbaines, tandis que les grandes stations de haute altitude ne cessent de creuser l’écart, garantissant des conditions de glisse qui défient la météo.

«Renoncer à un domaine skiable, aussi ténu soit-il, reste encore un tabou pour la plupart des stations de moyenne montagne»

Alors vive l’offre quatre saisons, le tourisme doux, le mouvement «slow»? Oui, bien sûr. Mais comme dans toute révolution imposée, il n’est pas facile de compenser les revenus perdus des remontées mécaniques et des abonnements de ski. Et prendre la décision radicale de renoncer à un domaine skiable, aussi ténu soit-il, reste encore un tabou pour la plupart des stations de moyenne montagne, des pâturages jurassiens aux rochers préalpins.

A entendre les responsables de nos stations vaudoises, on sent un mélange de soulagement et d’espoir. Finalement, l’ensoleillement exceptionnel qui a prévalu durant près de six semaines a presque compensé l’absence de neige fraîche. Et peut-être que c’était un hiver exceptionnel et que l’an prochain… Mais si, encore une fois, la neige ne revient pas à Noël en 2017, il faudra trouver de nouvelles pistes. (24 heures)