Offensive de charme à Pearl Harbor

Shinzo Abe visiterait-il aujourd’hui Pearl Harbor si Donald Trump n’avait pas été élu au début du mois de novembre? En tout cas, septante-cinq ans après l’offensive surprise de l’aviation japonaise qui a précipité l’entrée des Etats-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, la première visite d’un chef de gouvernement nippon au mémorial de l’USS Arizona, à Hawaï, lui donne l’opportunité d’envoyer un message fort au très inquiétant prochain président du grand allié américain.

Certes, le premier ministre issu d’un parti nationaliste n’a pas l’intention de demander pardon pour le raid aérien du 7 décembre 1941 qui tua 2400 Etasuniens. Mais tout comme Barack Obama en mai à Hiroshima, il rendra certainement un vibrant hommage aux victimes. Car Shinzo Abe souhaite que l’imprévisible multimilliardaire new-yorkais ne se trompe pas d’ennemi: face à Pékin, Tokyo est aux côtés de Washington.

«Face à Pékin, Tokyo est aux côtés de Washington»

Donald Trump, en effet, a laissé entendre durant sa campagne qu’il pourrait remettre en cause le financement des bases militaires au Japon et inviter les alliés à songer à développer eux-mêmes leurs capacités nucléaires pour se défendre face aux menaces de la Corée du Nord. Il a aussi parlé contre l’Accord de partenariat transpacifique dont Shinzo Abe s’était fait le champion, pour tenter de faire face à la montée en puissance du géant chinois en Asie. Un géant qui revendique de plus en plus agressivement sa souveraineté sur plusieurs îles en mer de Chine, quitte à raviver de vieilles disputes l’opposant à ses voisins.

Inquiet au plus haut point, le leader japonais fut le tout premier dirigeant étranger à se rendre le mois dernier dans la «Trump Tower» de New York, pour rencontrer en personne ce président élu qui donne tant de sueurs froides aux pays alliés des Etats-Unis. Il est difficile de prévoir, en effet, ce que sera sa politique étrangère à partir du 20 janvier… et s’il en changera au moindre coup de tête. (24 heures)