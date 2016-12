Pas de vote clair sur les Bilatérales

La Suisse n’est pas près de sortir du bourbier européen dans lequel elle s’est enfoncée. Et ce n’est pas le Conseil fédéral qui va l’en extirper. Hier, par le truchement d’une conseillère fédérale Simonetta Sommaruga peu inspirée, il a continué de louvoyer dans le marécage institutionnel. Et d’ajouter de la confusion à la confusion. Une chose ressort cependant très clairement: il n’y aura pas de grand vote populaire de clarification sur les Bilatérales.

«Les deux solutions présentées hier par Berne ne clarifient malheureusement pas le débat»

La situation devient de plus en plus inextricable et en tout cas illisible pour la population. Celle-ci, rappelons-le, a accepté en 2014 une gestion autonome de l’immigration avec contingents et plafonds. Elle a chargé le Conseil fédéral de négocier en ce sens avec l’UE. Cette dernière a refusé toute remise en cause de la libre circulation. Impasse politique. On aurait pu la résoudre en mettant rapidement au vote l’initiative «Sortons de l’impasse» (RASA), qui annulait l’initiative UDC. On aurait vu alors si la population persistait dans son vote protectionniste ou si elle jugeait les Bilatérales plus importantes.

Mais Berne n’aime pas du tout les votes clairs ni prendre des risques. Résultat? Le Conseil fédéral a joué la montre avec l’initiative RASA et le parlement, lui, a adopté une loi d’application «ultralight» sur l’immigration, contraire au texte constitutionnel. D’où le pataquès actuel. Les deux solutions présentées hier par le gouvernement ne clarifient malheureusement pas le débat. Elles continuent d’entretenir le double discours officiel: un, on affirme gérer de façon autonome l’immigration; deux, on respecte la libre circulation des personnes avec l’UE. Or les deux ne sont pas compatibles.

On a la désagréable impression que le Conseil fédéral joue encore une fois la montre. Il table sur une baisse de l’immigration en Suisse et sur un assouplissement de l’UE concernant la libre circulation, vu la montée des populistes. Est-ce judicieux? (24 heures)