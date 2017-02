Prêts à désobéir pour les migrants

Une majorité politique voudrait en finir avec «l’exception vaudoise» en matière d’asile. Cette expression ne signifie déjà plus la même chose qu’au début des années 2000, lorsque le Canton accueillait des réfugiés avec une générosité qui a fait date. En tordant au passage, si besoin était, les deux bras de la politique fédérale. La bataille des «523» appartient à un passé révolu. Les autorités veulent aujourd’hui effacer les anomalies législatives qui distinguent encore le Canton de Vaud des autres, et tant pis pour le fédéralisme. Ce combat prend des allures emblématiques au Grand Conseil, à quelques mois des élections cantonales.

Mais l’exception vaudoise, si elle existe encore, ne se résume pas à des décisions politiques et à des textes de loi: elle désigne aussi, et peut-être surtout, un nombre incalculable de Vaudois qui s’engagent en faveur des migrants. Tous ceux qui s’opposent à des renvois qu’ils jugent inhumains et qu’ils ne peuvent accepter en conscience, dans un système européen de gestion de l’asile qui dysfonctionne.

Il y a quelques mois, plusieurs centaines de personnes ont signé la pétition pour régulariser Mohamed Bangoura, qui résidait à Orbe depuis 17 ans. Ils sont des centaines à offrir leur aide à des migrants, à donner de leur temps, à mettre à disposition leur adresse ou une partie de leur maison, à soutenir financièrement les collectifs. Ces mouvements empêchent concrètement des expulsions.

Le durcissement de la loi vaudoise et la volonté politique qui l’accompagne pourraient compliquer ce genre d’engagement à l’avenir. Mais le mouvement d’opposition aux expulsions est le fait d’une minorité déterminée, guidée par des impératifs de justice et d’humanité qu’elle place au-dessus des lois. L’exception vaudoise pourrait bien durer, en passant davantage par la désobéissance civile. (24 heures)