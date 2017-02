Tiens! La classe moyenne est de retour. Comme une météorite traversant le ciel politique une fois tous les cinq ans, elle fait l’objet de toutes les attentions. Ce phénomène coïncide en général avec une échéance électorale imminente. L’initiative lancée par les jeunes libéraux-radicaux et la droite vaudoise pour alléger la fiscalité arrive donc pile à l’heure.

Le texte se propose de soulager un peu l’inconfort de la classe moyenne: entre un pouvoir d’achat qui s’érode et des primes d’assurance-maladie qui lestent le budget des familles comme des boulets, entre des salaires qui stagnent et des charges qui augmentent, le confort de vie d’une partie des Vaudois s’évapore.

La classe moyenne a donc théoriquement tout à gagner d’être au centre des préoccupations. A bien lire le texte de l’initiative, on s’aperçoit pourtant qu’il s’agit de favoriser une catégorie bien précise de personnes: celle qui a des revenus suffisants pour profiter d’un allégement fiscal, celle qui ne touche aucune aide pour payer son assurance de santé. Il s’agit donc d’une couche plutôt aisée, qu’on peut appeler la classe moyenne supérieure.

«La classe moyenne est vaste, à tel point qu’elle constitue la plus grande partie de la société»

Mais où commence-t-elle et où s’arrête-t-elle exactement, cette fameuse classe moyenne dont on parle à tout propos? On range dans cette définition les personnes vivant au-dessus du niveau de pauvreté comme celles qui ne se considèrent pas comme riches, les ouvriers comme les cadres, les prolétaires comme les artisans. La classe moyenne est vaste, à tel point qu’elle constitue la plus grande partie de la société, tous ces gens plus ou moins éduqués, qui travaillent, qui sont autonomes, qui (parfois) votent.

Qui ne fait pas partie de la classe moyenne et qui ne se sent pas concerné quand on parle de l’aider? Quel que soit le contenu de l’initiative ou ses effets concrets, c’est électoralement plutôt bien joué. (24 heures)