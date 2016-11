Service public: et si on rouvrait le débat?

Depuis les grands affrontements idéologiques des années 90, la question de la privatisation des services publics ne fait plus trop les gros titres. Non pas que notre pays se soit fait une religion définitive sur les missions que l’Etat doit prendre en charge. Simplement le débat est mort de sa belle mort, faute de majorité populaire. 2002 et le refus de la libéralisation du marché de l’électricité ont marqué un tournant. La gauche romande, emmenée par Pierre-Yves Maillard, bornait pour longtemps les ambitions de la droite libérale.

Tout n’est pourtant pas réglé dans le débat sur le service public, et le rapport publié hier par Avenir Suisse met en lumière les ambiguïtés de la situation actuelle. Le premier non-dit: c’est la mission dévolue aux entreprises contrôlées par l’Etat. Des entreprises certes tout ou partie protégées de la concurrence, mais dont on attend qu’elles répondent à des critères de rentabilité et d’efficacité.

L’exemple le plus flagrant est celui de La Poste, que le public continue à voir comme l’expression tangible du service universel garanti de manière identique à toutes les régions, alors que l’entreprise doit restructurer à tour de bras pour maintenir son équilibre financier.

Deuxième non-dit: le risque financier que les entreprises publiques font courir aux contribuables, alors même que ces derniers sont loin de bénéficier de prix préférentiels. Les exemples pointés du doigt par Avenir Suisse font mal. Axpo et Alpiq, les géants du secteur énergétique, affichent des milliards de pertes comptables! Et ce n’est sans doute pas fini. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle?

Pourtant, le service public semble un dogme intouchable – 56% des Suisses diraient non à une libéralisation de Swisscom, selon un récent sondage. La droite le sait et n’est pas pressée de s’aventurer sur ce terrain-là. Le débat souhaité par Avenir Suisse risque bien d’être étouffé dans l’œuf. (24 heures)