Un duo qui fera rayonner nos talents

Un metteur en scène et une comédienne pour donner un cap à la future Nouvelle Comédie de Genève. Les responsabilités seront lourdes sur les épaules de Denis Maillefer et de Natacha Koutchoumov, le tandem codirigera bientôt l’institution promise à un splendide écrin de verre. Et à une montée en puissance significative de ses ressources afin de redonner du lustre à cette maison qui avait perdu de son aura, ces dernières années.

«Un couple qui jouit d’une solide expérience du terreau théâtral romand»

Depuis quelques semaines, le suspense était intense. Certains peuvent s’étonner que des stars (suisses ou étrangères) de la scène contemporaine aient été écartées au profit de deux personnalités du cru. D’autres que la direction sera confiée à un tandem de créateurs, plutôt qu’à une paire artiste-administrateur. Au-delà de ces questions pertinentes, l’annonce du jour consacre un binôme qui partage «les mêmes nécessités» et jouit d’une solide expérience du terreau scénique romand. Pour notre régional de l’étape, Denis Maillefer, ce n’est que justice de le voir tomber son maillot de Poulidor. Et accéder, enfin, à la direction d’une institution d’envergure. C’est un homme de théâtre sensible et enthousiaste qui a plus de cinquante créations à son compteur. Il est un directeur qui a montré, à Sierre, comment il savait concilier une ligne ambitieuse avec les revendications de milieux artistiques et politiques locaux.

Pour le tissu théâtral lémanique, la nomination de ce duo valdo-genevois est, surtout, l’occasion d’espérer voir les ponts entre les deux principaux pôles créatifs romands se resserrer. Victimes collatérales du foisonnement culturel qui agite les deux cantons, de l’arrivée massive d’une relève qui divise les mannes financières, ces deux îlots ont tendance à s’isoler toujours plus l’un de l’autre. On peut désormais rêver à une meilleure et plus rationnelle circulation des spectacles. Pour faire grandir et rayonner nos talents. Pour défendre la Suisse romande comme un phare incontournable de la création contemporaine suisse et européenne.

(24 heures)