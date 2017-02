Un héros romantique poussé par le vent

Il avait pris le départ, habillé du costume du héros de BD Corto Maltese, manteau long, casquette plate et écharpe au vent. Alan Roura, le petit Suisse qui a terminé lundi son tour du monde à la voile en solitaire, a l’esprit romantique qui colle au personnage d’Hugo Pratt. Mais il possède aussi une personnalité naturellement médiatique qui a su gagner une sympathie universelle pendant ses 105 jours, 20 heures et 10 minutes de course, y compris en dehors des spécialistes de la voile.

Car la course hauturière a su garder cette aura d’aventure qui dépasse toutes les technologies nécessaires à gagner. Dans quel autre sport peut-on voir la foule s’amasser le long du chenal des Sables-d’Olonne pour célébrer un concurrent arrivé douzième d’une épreuve… 31 jours après le vainqueur, Armel le Cléac’h?

A l’heure de l’hypermédiatisation des sports, où l’on peut compter les gouttes de sueur sur le front de Roger Federer ou revoir en ultraralenti la frappe brossée du footballeur Angel Di Maria, le Vendée Globe garde cette part de mystère née des contrées lointaines où naviguent ses aventuriers. Dans les mers du Sud, avec ses problèmes de transmission, Roura a, lui, livré jour après jour un journal de bord écrit, désarmant de naturel, sans le moindre calcul, qui donnait à imaginer des images par la magie de l’écrit plutôt que par la grâce d’une caméra dernier cri. Une vision romantique de la course, une humanisation de l’athlète qui clame son amour pour sa compagne ou son désespoir face au manque de vent. Un type vivant, quoi!

A l’heure des technologies de pointe qui ont fait triompher des bateaux volants et des champions concentrés sur la performance, l’aventure de Roura – comme celle d’autres navigateurs du Vendée Globe – avec son côté bricolé et passionné, avec la jeunesse de ses 23 ans et la modestie de son budget, exécute en fait un joli pied de nez à une société basée sur la compétition à l’extrême. (24 heures)