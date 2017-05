Une décision teintée d’égoïsme

C’est une surprise: alors que le débat semblait s’apaiser depuis quelques mois, voici que les députés thurgoviens décident de remettre de l’huile sur le feu. Ils n’en démordent pas: le français doit être rayé de la grille de l’école primaire.

La provocation de trop? A chaud, oui. L’été passé, le Législatif cantonal, mis sous pression par la menace d’une intervention de la Confédération, avait reporté le débat. Celui-ci n’a eu lieu qu’une fois le projet d’une loi fédérale interventionniste retiré. Plutôt que de mettre de l’eau dans leur vin, les élus ont simplement fait profil bas pendant quelques mois.

La valse thurgovienne est irritante, même si certains arguments sont recevables. Les autorités peinent à organiser le plan d’étude trop chargé d’un canton loin, très loin de la Suisse romande. Nul besoin de se sentir personnellement offensé par des compatriotes qui estiment plus utile d’apprendre à dire «cervelas» en anglais: leur calcul est purement pragmatique. Ils oublient en revanche que la problématique concerne la Suisse entière. La notion de fédéralisme contient certes le principe de souveraineté des cantons, mais aussi un liant qui façonne notre pays. Or, la Thurgovie aura imposé à tous les conséquences de ses propres décisions si la Confédération introduit une loi fédérale. Elle nous force en outre à ouvrir un débat trop émotionnel, qui risque de virer à l’affrontement entre régions linguistiques. Pour le bien du pays, la Thurgovie se doit de trouver une solution plus patriote. (24 heures)