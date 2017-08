Vaud doit passer la vitesse supérieure

La candidature au Conseil fédéral du conseiller d’Etat genevois Pierre Maudet sonne le glas des espoirs secrets du PLR vaudois. Celui-ci tablait sur ses habiles manœuvres pour imposer en douceur une candidature femme pour toute la Suisse romande et décourager les candidats genevois. On y rêvait d’un duel entre le favori tessinois Ignazio Cassis et une challenger vaudoise incarnée par Jacqueline de Quattro ou Isabelle Moret.

A lire: Pierre Maudet: «Je vais à Berne pour parler des sujets de fond»

Patatras! Pierre Maudet vient de dynamiter ce scénario «Tessin versus femme romande» un peu trop cousu de fil blanc. Et l’ambitieux Genevois, au charisme certain, ne compte pas faire de la figuration. Il se pose d’emblée en challenger, appelle à sortir des catégories régionales ou de genre pour parler politique. Il va donc obliger les autres candidats à sortir de leur zone de confort.

Vaud doit maintenant accélérer la manœuvre. Isabelle Moret, qui avait promis une décision pour fin juillet, doit sortir du bois. La conseillère nationale a les atouts pour aller au combat et elle possède une meilleure connaissance des dossiers fédéraux que Jacqueline de Quattro. Cela peut faire la différence dans une bataille qui sera âpre. Ignazio Cassis en sait quelque chose, lui qui se fait pilonner depuis un mois par la gauche pour sa dépendance envers les assureurs.

Une saine compétition entre Vaud et Genève doit prévaloir. Mais, en fin de course, la région lémanique serait bien inspirée de serrer les rangs. Il en va de la défense de ses intérêts dans la Berne fédérale. (24 heures)