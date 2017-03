Afin de sortir de l’impasse locative

La pénurie de logements abordables n’est pas une spécialité vaudoise. A travers toute l’Europe, le poids du budget logement s’élève à 25% du revenu des ménages, avec une pointe à 40% au Danemark. A travers l’OCDE, 15% des locataires et 10% des propriétaires avec charge d’hypothèque consacrent plus de 40% de leur revenu à se loger. A l’autre bout de l’échelle sociale, les sans-logis ne cessent d’augmenter: dans l’Allemagne prospère, ils ne sont rien moins que 335 000.

Il ne s’agit donc pas d’un problème local, conjoncturel, que l’on peut pallier avec des mesurettes. Il provient d’une mutation dans les exigences de l’habitant: plus de surface habitable, plus de sanitaires, plus d’équipements, une place de parc obligatoire, etc. Il en est du logement comme de la santé: l’un et l’autre s’améliorent plus vite que ne croissent les revenus.

Le peuple vaudois s’est prononcé sur la LPPPL: le droit au logement prime tous les autres et le loyer ne devrait pas obérer le budget familial. Comme il y a 70% de locataires en Vaud, ce résultat n’a rien d’étonnant. Il entérine un état de fait. En d’autres régions, plus de la moitié des habitants sont propriétaires de leur logement: le résultat eut été différent et le droit à la propriété l’eut emporté.

La LPPPL va-t-elle remplir ses promesses? On le souhaite, mais seul l’avenir le dira. Les financiers vont-ils investir davantage dans l’immobilier alors que ce placement est affecté de contraintes supplémentaires? Toujours est-il que la pénurie d’appartements à loyer abordable est criante dans un canton, qui a pris toutes les mesures pour garantir les locataires. Or, plus on les protège, moins on encourage les investisseurs. Ne serait-ce pas une raison, parmi d’autres, d’une pénurie chronique de logements?

L’Etat de Vaud pourrait proposer des prêts à intérêts réduits

Le futur apportera une réponse à ces questions qui font partie de l’incertitude normale de toute politique. Mais en attendant, on devrait explorer une piste parallèle. Une solution alternative consisterait à permettre à davantage de locataires de devenir propriétaires. Il y a quelque chose de frustrant à payer, une vie entière, des loyers dont la somme correspond et au-delà au prix d’achat de son logement. Dans la situation actuelle, pour beaucoup de revenus modestes, il est impossible d’obtenir un prêt à l’achat, faute d’un apport propre et d’un revenu suffisant pour supporter les intérêts.

Si l’Etat de Vaud doit intervenir, il pourrait le faire en proposant des prêts à intérêts réduits ou en se portant caution pour les hypothèques. Les solutions existent et sont appliquées avec succès ailleurs: dans le Valais le pourcentage de propriétaires est de 57%, presque le double des 31% dans le canton de Vaud. Et sur l’ensemble de l’Europe, ce taux atteint 60%. Il y a donc là matière à réflexion pour sortir de l’impasse perpétuelle d’un pays de locataires. (24 heures)