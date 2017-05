Afin de voter non à l’incertitude

Cette loi devait avoir tout pour plaire à tout le monde. Sortir du nucléaire pour les uns, faire la part belle aux énergies renouvelables pour les autres, soutenir les barrages, promouvoir l’assainissement des bâtiments, assurer de l’emploi en Suisse, etc. Pourtant, elle manque, et de loin, les buts affichés par Madame Leuthard et ses promoteurs.

La loi propose de sortir du nucléaire en remplaçant les kWh perdus par l’éolien, le solaire et des importations. Là où le bât blesse, c’est que ces énergies sujettes aux aléas climatiques ne peuvent en aucun cas assurer la même production, stable et continue, que le nucléaire. Premier problème, la Suisse ne pourra plus assurer l’essentiel de ses besoins en électricité.

Les énergies renouvelables promues par la nouvelle loi mineront le marché en étouffant les autres types de production, notamment hydraulique, par de l’énergie négociée à un coût bien en deçà de celle produite par nos centrales. Ceci alors que ces mêmes énergies passent déjà la frontière en masse lorsque l’Allemagne doit se débarrasser de son surplus d’électricité éolien et solaire.

Pire, le subventionnement massif des énergies renouvelables ne profitera en aucun cas aux barrages puisque la loi prévoit que l’essentiel de la rétribution à prix coûtant soit attribué aux éoliennes et aux installations solaires. La force hydraulique est très vitale pour notre pays, pourtant, la loi se contente de lui accorder une «prime au décès». Deuxième problème donc, cette loi va achever de perturber un marché déjà biaisé par les subventions massives.

Ce que Madame Leuthard oublie également de dire, et c’est peut-être le plus grave, c’est que la stratégie nous demande de changer totalement de paradigme quant à notre relation à l’énergie. Alors que jusqu’ici le producteur s’adaptait, presque en temps réel, aux besoins des consommateurs, la loi sur l’énergie va les obliger à s’accommoder à la production aléatoire des énergies renouvelables.

Est-on vraiment conscient des conséquences que cela aura sur les citoyens, sur l’économie et les investissements, sur le tourisme? Un tel changement, à un coût si élevé, nécessite sans aucun doute une pédagogie active auprès des citoyens et je suis étonné que seule l’UDC ait osé demander la parole du peuple sur un sujet qui génère tant d’incertitudes.

Cette loi avait tout pour plaire mais elle manque cruellement ses objectifs. Mme Leuthard propose donc de «petits sucres» aux possibles opposants comme les agriculteurs ou les entreprises hydroélectriques pour les séduire et faire taire la contestation. Mais cette loi est trompeuse à cause de tous les embarras qu’elle génère, tant au niveau des coûts que de l’approvisionnement en énergie. Il faut voter non à l’incertitude le 21 mai et laisser l’innovation et l’économie proposer des solutions qui atteindront vraiment ces objectifs.

