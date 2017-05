Contre la violence, sans discrimination

La Suisse est en passe de ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique, dite «Convention d’Istanbul». Le Conseil des Etats l’a approuvée le 27 février dernier et le Conseil national devrait le faire lors de sa session d’été qui débute fin mai. Une étape qui ne mériterait pas de faire la une des journaux dans un pays qui se réclame berceau des droits humains et qui, dès lors, se doit d’être exemplaire en la matière. Et pourtant, une ombre au tableau entache cette belle image.

Le Conseil fédéral a, en effet, émis une réserve sur l’article 59 de la Convention. Un article qui constitue pourtant un maillon essentiel de la protection des femmes victimes de violence et qui concrétise l’un des buts fondamentaux de la Convention: que sa mise en œuvre soit assurée sans discrimination aucune pour quelque motif que ce soit, de genre, de race, de couleur, de religion,… mais aussi de statut, migrant ou réfugié par exemple.

Fort de cet objectif, l’article 59 prévoit un droit à un permis de séjour autonome et indépendant de la durée du mariage aux femmes migrantes victimes de violences conjugales. Mais cette disposition ne colle pas avec la législation suisse sur le droit des étrangers, plus restrictif en la matière et qui fait qu’il est souvent très difficile pour les femmes étrangères victimes de violences dans notre pays, de conserver leur autorisation de séjour.

Les difficultés se situent dans les exigences élevées en matière de preuves à fournir sur le caractère intensif et systématique des violences subies, qui se révèlent souvent être un parcours du combattant pour ces femmes déjà affaiblies et précarisées. Face à la suspicion des autorités dans une procédure souvent longue, certaines retournent auprès de leur mari violent et d’autres renoncent tout simplement à toute démarche de séparation et de dénonciation.

Le Centre social protestant le constate sur le terrain: les femmes migrantes sont aujourd’hui doublement victimes en tant que femmes face à un mari violent et en tant qu’étrangères face aux autorités qui appliquent de manière intransigeante une politique migratoire restrictive. Une position notamment partagée par le Canton de Vaud, qui dans sa réponse à la consultation, a également demandé au Conseil fédéral de lever cette réserve sur l’article 59 qui affaiblit la position de la Suisse dans sa volonté de lutter contre la violence faite aux populations particulièrement précarisées.

On ne peut qu’espérer un soubresaut du Conseil national lors de sa prochaine session qui ouvrirait la voie à une ratification sans ombre de la Suisse et confirmerait son engagement sincère dans la lutte contre la violence à l’égard de toutes les femmes sans discrimination aucune.

(24 heures)