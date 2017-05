De bons apôtres au chevet de la presse romande

La presse écrite en Suisse romande vit des temps difficiles. Cela vaut au médiateur ce commentaire d’un lecteur: «Il ne fait aucun doute que c’est la perte de crédibilité de la presse qui la conduit à la ruine».

L’avis est largement partagé. Il n’est que de se balader sur la plate-forme des blogs de la «Tribune de Genève», sur celle de «24 heures» ou alentour. Les bons apôtres se bousculent.

Il suffirait, dit l’un, d’écouter enfin la voix du peuple, qui a l’accent de l’UDC. En Suisse alémanique, la «Weltwoche» cartonne. Les quotidiens, dit un autre, n’ont qu’à se distribuer gratuitement. 20 minutes s’en sort fort bien. Selon un troisième, les motifs avancés pour expliquer la crise – la révolution de l’Internet et l’exode des annonceurs – ne seraient que des prétextes. Ils ne tromperaient personne. Voyez« Le Courrier», valeureux survivant presque sans publicité ni moyens sophistiqués!

Un récent pointage des audiences des journaux ne confirme pas ces enthousiasmes. En un an, la «Weltwoche» a perdu plus d’un lecteur sur cinq. Nos bons apôtres ne sont pourtant pas avares de conseils. Les journaux retrouveraient leur crédibilité, leur public et leurs revenus s’ils se laissaient insuffler davantage de pluralisme ou de goût pour la recherche. S’ils résistaient à tout suivisme journalistique, s’ils osaient s’écarter du sillage des décideurs. Ou encore s’ils s’affranchissaient de l’influence morale de la bien-pensance.

Pourquoi ne pas en débattre? Il est toujours possible de faire mieux, d’approfondir plutôt que de survoler, de rencontrer des gens plutôt que de reproduire des dépêches, de partir à la découverte plutôt que d’attendre la chute des marrons à la rentrée.

L’ennui est que nos bons apôtres partent pour la plupart d’une vision convenue: un paysage médiatique uniforme et gris, des rédactions obséquieuses et conformistes, des journalistes dépourvus de curiosité, frileux dès qu’il s’agit de sortir de leur confort.

Une telle sévérité ne reposerait-elle pas, au fond, sur la croyance illusoire en un Âge d’or et de vertu dont la presse aurait en deux ou trois lustres dilapidé l’héritage?

Les productions actuelles de nombreux journaux, «établis» dans le courant médiatique dominant, et pour cette raison souvent vilipendés, ne correspondent pas vraiment au tableau. Des journaux où se découvrent aussi des points de vue dérangeants, des mises au jour inattendues, le coltinage de sujets ardus, de nouveaux modes d’écriture de l’actualité.

Dans ce petit coin qu’est la Suisse romande, la question est de savoir si ces efforts pour améliorer qualité et crédibilité sont capables de doter les journaux sur papier d’une capacité d’apprivoiser l’Internet tout en s’assurant une audience prête à payer pour leurs prestations et assez étoffée pour leur rendre la santé économique.

(24 heures)