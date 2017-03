En fermant ses guichets, la Poste crée des travailleurs pauvres

Plusieurs bureaux de poste vaudois sont en sursis. Ceux d’Ollon et Noville ont une prolongation; à Puidoux, la Municipalité vient de faire recours; à Gryon, une pétition a recueilli 956 signatures. A ceux-là s’ajouteront 600 guichets (sur 1400 restants) que la Poste veut fermer d’ici 2020. Mais la non-rentabilité de ces bureaux n’est pas certaine. Et la rémunération des agences postales est ridiculement faible. Le courrier se dématérialise, les paiements se digitalisent: l’activité des bureaux de poste affiche un déficit d’environ 100 millions de francs par an. Voilà comment la Poste justifie ces fermetures.

Mais la Poste noircit artificiellement les résultats des guichets: en transférant les bénéfices de certaines activités rentables aux autres départements, dénonce Syndicom sur son site (24 novembre 2016); en facturant aux guichets des coûts qui devraient aller ailleurs, comme par exemple l’installation de machines MyPost24 permettant le retrait de colis à toute heure, toujours selon Syndicom.

On comprendrait encore mieux que ce service public joue pleinement son rôle de proximité

Lorsqu’un guichet ferme, l’agence postale n’assure pas la totalité de ces services. Mais le défi pour le commerce repreneur est tout de même de taille. Il doit en effet sacrifier 2 mètres de marchandises pour accueillir le module jaune d’affranchissement du courrier. Il doit prévoir 2 mètres d’étagères pour stocker les colis à retirer. Une colonne de tiroirs à clé doit trouver sa place pour les lettres recommandées. Et il s’engage à faire le Postomat, c’est-à-dire à fournir jusqu’à 500 francs, sur sa propre caisse, pour tout retrait avec une Postcard. Enfin, il doit aider la personne qui peinerait à utiliser l’écran tactile pour timbrer son colis tout en faisant patienter celles qui voudraient régler leur pain ou leurs carottes.

Pour tous ces efforts, il recevra environ 25 000 francs par an. En face, La Poste aura supprimé un poste de travail et un loyer commercial, soit une économie d’environ 100 000 francs par an. En gros, l’agence postale permet à La Poste de diviser ses coûts par quatre.

On comprend pourquoi la directrice de la Poste accepterait de diviser son salaire par deux (984 500 francs en 2015). Mais on comprendrait encore mieux que ce service public joue pleinement son rôle de proximité. Que les bureaux de montagne, là où la géographie et la météo rendent les déplacements difficiles (deux tiers du territoire suisse), soient préservés. Que les commerces repreneurs de l’agence postale soient rémunérés correctement. Et que l’employé recasé à l’interne suite à la fermeture de son guichet ne subisse pas une baisse de salaire de 10%.

La Poste soumettra bientôt sa carte des fermetures au Conseil d’Etat vaudois. A nos députés d’en demander la publication et de défendre leur district. (24 heures)