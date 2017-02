Exportations: pas de rose sans épines

«Nulle rose sans épines», disait-on au XVIIe siècle, métaphore qui reste d’actualité pour le commerce extérieur suisse. A première vue, les exportations fleurissent: 2016 a été une année record, les exportations avoisinant les 211 milliards de francs, un tiers de l’activité économique. Et la nouvelle année a commencé sous de bons augures. Pourtant, derrière ces résultats, on fait face à des défis; le diable se cache dans les détails. Ces gains sont répartis de façon inégale. La hausse des exportations est surtout due à l’impulsion des secteurs de la chimie et de la pharma. Moins réjouissant, les numéros deux et trois de l’industrie de l’exportation, les machines et l’électronique ainsi que l’horlogerie ne participent pas à la fête. Un deuxième point relève de la politique monétaire internationale, où la Suisse pourrait passer sous le radar du Département américain du Trésor. Ce dernier désigne en effet un pays comme «manipulateur de devises» selon plusieurs critères, parmi lequel l’importance de la balance commerciale qu’un pays détient avec l’économie américaine. Il se trouve que les chiffres suisses pour janvier – si cette tendance se confirme pour 2017 – signalent un surplus commercial important avec notre partenaire outre-mer. La Suisse attirerait plus l’attention de Washington. A noter que les derniers chiffres de la BNS signalent des interventions importantes sur le marché des devises. Et celles-ci devraient le rester durant les semaines à venir, en raison des incertitudes politiques en Europe et de la cherté du franc. Vu la force des exportateurs domestiques, la Suisse pourrait être victime de son succès. Comme disait le Petit Prince de Saint-Exupéry, «les épines ça ne sert à rien, c’est de la pure méchanceté de la part des fleurs».

* Chef Economiste, Mirabaud Asset Management

(24 heures)