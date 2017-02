Il était une fois dans le son

Ecoutez-vous un film? Je veux dire, vraiment, au-delà des dialogues. Lors de leur dernière édition, les Journées de Soleure ont rendu hommage aux ingénieurs qui habillent les films avec des bruits ou des silences. «Le son, c’est 50% de l’image», rappelle George Lucas. Sans parler de la musique. Oui, d’ailleurs, parlons-en de la musique.

Pas des bandes-sons gadgetophiles qui alignent gratuitement des tubes. Non, l’originale, conçue par un artiste pour un autre artiste. L’œuvre d’un compositeur ou d’une compositrice pour un réalisateur ou une réalisatrice.

Autour d’un film. Des complicités faites de binômes incontournables. Nino Rota et Federico Fellini, Eric Serra et Luc Besson, Ennio Morricone et Sergio Leone, Maurice Jarre et Henri Verneuil, John Williams et Steven Spielberg, Bernard Hermann et Alfred Hitchcock, Goran Bregovic (Ah Arizona Dream! ) et Emir Kusturica, Alexandre Desplat et Jacques Audiard, Danny Elfman – à qui l’on doit aussi le générique des Simpson – et Tim Burton ou Gustavo Santaolalla ( Brokeback Mountain) et Alejandro González Iñárritu. Certains, comme Hans Zimmer ou Vladimir «Royal Canin» Cosma, font des tournées symphoniques. Quant aux thèmes du Dernier des Mohicans (Trevor Jones), de James Bond ou d’Amicalement vôtre (John Barry), ils sont dans l’inconscient musical collectif. Et puis, comment voir un film de Pedro Almodóvar sans évoquer l’univers mélodique et entêtant d’Alberto Iglesias. Pour le réalisateur espagnol, la musique de son compère «sert de plafond et de plancher aux personnages et habille l’action comme une couverture poreuse en cachemire par une froide nuit d’hiver».

Quand on va voir Jackie de Pablo Larrain, c’est exactement à ça que l’on pense. A cette atmosphère ouatée, irréelle, révoltée, dans laquelle est emprisonnée la veuve de JFK durant les jours qui suivent l’assassinat du président américain. Aux images du réalisateur chilien répond la musique de l’Anglaise Micachu. Aussi incontournable l’une que les autres. (24 heures)