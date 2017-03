L’UDC est contre l’intégrisme religieux? Moi aussi

La section vaudoise de l’UDC a lancé une initiative «contre l’intégrisme religieux». Ça tombe bien, je suis contre moi aussi! Il faut dire que l’idée semble frappée au coin du bon sens, qui oserait défendre l’intégrisme religieux? Les intégristes font peur, à juste titre; ce sont des dévots de la pureté, des «épurateurs», des purificateurs qui traquent sans relâche toute forme de flétrissures et de souillures. Ils s’activent en religion comme en politique. La pureté semble vertueuse, mais l’histoire a montré qu’elle fait partie de ses bonnes intentions dont l’enfer est pavé.

Ne nous y trompons pas, cette initiative est diabolique (du grec diabolos = séparer), même si l’UDC se garde bien de nommer l’islam, c’est bien lui qu’elle veut épurer. Les placards de l’histoire sont remplis de dangereux puristes qui prétendaient séparer (= étymologie du sectarisme) le bon grain de l’ivraie (Matthieu 13, 24-30). Pour arriver à leurs fins, ces zélateurs désignaient des commissaires politiques, des inquisiteurs, des inspecteurs des bonnes mœurs, ou encourageaient des délateurs. Ils ont construit des goulags, des camps de rééducation et des ghettos pour tenir à l’écart les impurs.

Soyons clairs, j’exècre l’intégrisme religieux; il faut le combattre, encore faut-il choisir les bonnes armes. On ne combat pas l’intégrisme par l’intégrisme. On ne lutte pas contre l’intégrisme religieux par décret ni par une inflation de notre arsenal législatif, comme veut nous le faire croire l’UDC.

Cette initiative ne vise qu’à stigmatiser une fois de plus les musulmans

Nos lois et nos règlements permettent déjà de protéger tant la liberté religieuse que le «vivre ensemble». À ce sujet, il est assez piquant qu’un récent jugement de la Cour européenne des droits de l’homme, rendu par ces juges étrangers et perfides que le même parti combat, ait estimé qu’obliger une élève à suivre des cours de natation mixte ne violait pas le principe de liberté religieuse. Je n’aime décidément pas que l’on me prenne pour un imbécile: l’UDC veut nous faire prendre nos vessies pour des lanternes. Le parti ne le confessera jamais, mais il ne veut pas lutter contre l’intégrisme; s’il le voulait, il s’y prendrait autrement et renforcerait les mesures d’intégration et dénoncerait les discriminations. Mais le «vivre ensemble» et la paix confessionnelle importent peu à l’UDC.

Elle ne fait qu’alimenter régulièrement la peur de l’islamisme, c’est populaire par les temps qui courent et cela lui assure une rente électorale facile. Cette initiative ne vise qu’à stigmatiser encore une fois de plus les musulmans. Le savoir-faire de l’UDC en la matière n’est plus à prouver; à force de caricaturer et d’humilier les musulmans par des affiches abjectes placardées sur nos murs, l’UDC renforce le communautarisme et l’intégrisme. Ne nous y trompons pas, l’initiative est dangereuse, il faut la dénoncer avec fermeté.

(24 heures)