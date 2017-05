L’avenir du paysage comme véritable enjeu

En s’invitant au cœur du débat sur la stratégie énergétique 2050, l’éolien fait soudainement peur aux défenseurs de la loi sur laquelle les Suisses sont appelés à se prononcer le 21 mai. «Il y aura peu d’éoliennes», se justifiait ainsi Roger Nordmann dans les colonnes de 24 heures le 29 avril.

Qu’en est-il vraiment? La réponse est claire: si la loi passe, il y aura au minimum 4,3 térawattheures (TWh) produits par 1000 éoliennes. Le chiffre fait partie des études de base de la SE2050 (Stratégie énergétique 2050), il est ancré dans le Message du Conseil fédéral relatif au premier paquet de mesures, ainsi que dans la Conception énergie éolienne de la Confédération dont la consultation s’est achevée en 2016. «La forte augmentation de l’énergie éolienne en Suisse fait partie intégrante de la Stratégie énergétique 2050», souligne cette conception, qui a force obligatoire pour les autorités dès son adoption par le Conseil fédéral.

L’éolien est ainsi destiné à couvrir un sixième du mix énergétique censé remplacer le nucléaire. Voilà pour les objectifs.

Vus sous l’angle des projets actuellement planifiés, ces chiffres concordent parfaitement. Le tableau de bord régulièrement publié par la Fondation RPC, qui est chargée de la mise en œuvre du système de subventionnement (la fameuse «rétribution à prix coûtant»), donne les chiffres suivants pour le premier trimestre 2017: 904 machines (dont 34 en service) y sont annoncées, avec une prévision de production de 3,6 TWh/an.

Il s’agit de chiffres de projets concrets, validés en vue du subventionnement par la Confédération. Les quelque 1000 éoliennes nécessaires à l’atteinte de l’objectif fédéral évoqué plus haut sont donc parfaitement réalistes.

Vue sous l’angle des projets ancrés dans les plans directeurs cantonaux, la réalité éolienne apparaît tout aussi massive: il suffit de jeter un œil à la carte des projets (windparkkarte.ch) pour constater que l’arc jurassien serait recouvert de parcs éoliens, de la vallée de Joux à Bâle-Campagne. Le canton de Vaud payerait un lourd tribut, devant assurer à lui seul entre un quart et un tiers de la production éolienne suisse.

La révision de loi sur laquelle nous votons le 21 mai prévoit une accélération des procédures et confère aux installations éoliennes un rang d’«d’intérêt national», précisément pour imposer ces machines, le plus grand nombre possible, le plus vite possible. Il s’agit là d’un affaiblissement légal de la protection du paysage et de la nature sans précédent dans l’histoire du droit de l’environnement suisse.

Le peuple suisse ferait bien de dire non à cette destruction à large échelle de notre patrimoine, destruction que les défenseurs de la loi tentent par tous les moyens de passer sous silence.

(24 heures)