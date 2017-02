L’effervescence politique au chevet de la classe moyenne

Depuis des mois, la classe moyenne suisse fait l’objet d’une attention rare de la part de toute la classe politique. Les votations du 12 février prochain la placent même au cœur des débats. Elle est choyée dans les discours.

Pour les uns, elle sera la grande perdante en cas de succès de la RIE III; pour les autres ses emplois dépendraient d’abord d’un oui dans l’urne. Autre exemple, dans le canton de Vaud, adversaires et partisans de la LPPPL (loi sur le parc locatif) prétendent défendre ses intérêts. Pourquoi un tel engouement à parler au nom de la classe moyenne et pour défendre ses intérêts? Qui en fait partie?

Plusieurs définitions existent. Les statisticiens indiquent une fourchette dans laquelle la classe moyenne se situerait, écartelée entre un groupe bien loti et un à faible revenu. L’écart en ces termes est considérable: les revenus s’échelonneraient entre francs 8000 et 17 000 mensuels pour une famille de 4 personnes. La classe moyenne constituerait environ 58% de la population, le groupe aisé 19,5% et le défavorisé 22,5%.

Pour un membre de cette classe, l’information statistique ne corrobore pas forcément l’impression de la réalité vécue au quotidien. Une partie a le sentiment de perdre ses avantages et de se rapprocher lentement de la précarité. Le coût de la vie ne lui permet plus de partager les ambitions d’un groupe médian qui le distinguerait de la population pauvre et la rapprocherait tendanciellement des plus aisés.

L’enjeu des votations se pose différemment selon que votre emploi soit stable ou que vous subissiez la précarité

Conscient de cette réalité, l’Office fédéral de la statistique a proposé de diviser la classe moyenne en deux groupes: une classe moyenne supérieure et une inférieure. Statistiquement, leurs trajectoires et leurs intérêts ne convergent plus. La classe moyenne inférieure tutoie la précarité, en équilibre entre un emploi instable et une augmentation des dépenses incompressibles que sont le loyer, la fiscalité ou les primes d’assurance-maladie. Par contre, le groupe supérieur voit sa situation s’améliorer.

Lorsqu’il est question de rendre le logement abordable ou d’instaurer des mesures pouvant signifier une hausse de la pression fiscale ou au contraire une suppression de postes de travail, l’enjeu des votations se pose différemment selon que votre emploi soit stable et votre salaire confortable ou que vous soyez sous le joug de la précarité.

Parler à la classe moyenne – soit près de deux tiers de la population – de ses intérêts communs, en réalité divergents, risque d’induire des comportements politiques liés à l’incompréhension, à l’amertume, voire à la révolte. Partager les ambitions de la classe moyenne, ses espoirs d’ascension sociale, et mesurer chaque jour l’écart avec la réalité peut conduire à un extrémisme dans les comportements politiques.

(24 heures)