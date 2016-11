L’hôpital public malade de la concurrence

La mobilisation du personnel hospitalier, organisée par le Syndicat des services publics (SSP) le 3 novembre dernier, a montré l’état inquiétant de l’hôpital public: effectifs insuffisants, personnel sous pression et à bout, dégradation de la qualité des soins, etc. En cause: un financement public insuffisant et la mise en concurrence des hôpitaux depuis l’introduction d’un système de financement appelé DRG en 2012.

Quelques faits. Le CHUV a bouclé l’exercice 2015 avec une perte de 25 millions de francs. La même année, l’Etat de Vaud a versé 24,8 millions de francs aux cliniques privées du canton (Hirslanden et Genolier). Les actionnaires des cliniques sont les seuls à y gagner. «Les cantons sont incités à préparer leurs établissements hospitaliers à évoluer dans un marché soumis aux règles de la concurrence, avec l’espoir d’éliminer les autres hôpitaux du marché», écrivait le Conseil fédéral en introduisant les DRG. Le but: réduire l’offre publique et privatiser les prestations hospitalières rentables.

Dans le canton de Vaud, plusieurs hôpitaux publics de soins aigus – Aigle, Montreux et les deux sites de Vevey – vont être supprimés. L’hôpital unique de Rennaz les «remplacera», les habitants perdant au passage les prestations d’hôpitaux de proximité et de services d’urgences jour et nuit. Pendant que l’hôpital public ferme ses portes, le secteur privé se développe: «l’offre hospitalière privée grandit sur la Riviera» indiquait 24 heures du 7 novembre dernier. La clinique CIC investit 80 millions de francs, construit trois salles d’opération et installe 35 lits stationnaires. Pour rentabiliser son investissement, elle compte sur l’argent public, visant «une augmentation des quotas de patients à l’assurance de base que le canton l’autorise à traiter».

En clair, le marché pousse à la consommation de prestations

À Lausanne, la clinique Bois-Cerf (Hirslanden) construit un nouvel hôpital de jour avec bloc opératoire intégré. Là aussi, il faudra multiplier les interventions pour rentabiliser les investissements. Les responsables de la santé prétendent que concurrence et logique de marché limitent les coûts de la santé. C’est le contraire qui est vrai. Car la logique du marché, c’est de créer plus de prestations pour faire plus de chiffre et donc plus de profits. En clair, le marché pousse à la consommation de prestations.

Le Syndicat des services publics se bat quotidiennement aux côtés des salariés de la santé pour défendre le service public et ses prestations à la population. Nous luttons contre la dégradation inquiétante des conditions de travail et de soins dans ces hôpitaux. Les salariés et les usagers doivent aujourd’hui se mobiliser ensemble pour inverser la dynamique. Et pour expulser du système ceux qui font de notre santé une marchandise. (24 heures)