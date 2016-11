L'immigration de masse au grand bal des hypocrites

Le Conseil national a décidé de répondre à l’épineuse question de la restriction de l’immigration par un système de préférence indigène à l’embauche, agrémenté de «mesures correctives appropriées» en cas de problèmes économiques ou sociaux. Plusieurs indices donnent à penser qu’une solution analogue sera adoptée par le Conseil des Etats (si possible sans les délires bureaucratiques que semblent favoriser certains sénateurs), de sorte qu’on aura respecté le délai de trois ans assigné par le fameux vote du 9 février 2014. Dans la foulée, le Parlement ratifiera le protocole sur la libre circulation avec la Croatie, et la Suisse participera au programme de recherche scientifique Horizon 2020.

Tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes politiques. Même si l’on assiste à une gigantesque partie de poker menteur, dont personne ne sort indemne. Le Conseil national, et à sa suite le Conseil des Etats, s’apprête à commettre une interprétation de la Constitution dont il n’est pas besoin d’être professeur de droit pour la considérer comme hardie.

La gauche et le PLR, maîtres d’œuvre du projet, se persuadent que celui-ci est bel et bien conforme à l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP). Le PDC joue les pères-la-pudeur. Après avoir soutenu dans un premier temps un système plus proche des exigences constitutionnelles, il s’empresse de changer d’avis pour voter finalement avec la majorité.

L’UDC s’offusque de ce qu’elle tient pour une solution incompatible avec nos institutions. Mais laisse entendre sitôt après qu’elle ne mènera pas le référendum parce qu’elle n’a rien à gagner dans l’opération.

Tout le monde se ment en faisant mine de croire que l’opération va sauver les bilatérales

Le Conseil fédéral, qui avait proposé un texte plus consistant, ne le défend pas vraiment au motif qu’il est naturel que le Parlement prenne ses responsabilités. L’UE donne à penser que la solution vers laquelle la Suisse se dirige pourrait être acceptable. Chacun sait pourtant qu’un traitement différencié en fonction de la résidence est discriminatoire et donc incompatible avec l’ALCP. Du moins en principe.

Tout le monde se ment en faisant mine de croire que l’opération va «sauver les bilatérales». Or nos traités avec l’UE sont au nombre de cent vingt et seuls les six accords des «Bilatérales I» sont concernés par la fameuse clause guillotine.

Je dois même à la vérité de reconnaître que le Centre Patronal ne fait pas bonne figure, lui qui avait proposé une solution institutionnellement très propre mais qui ne va pas aujourd’hui se montrer plus royaliste que le roi. Opposés à l’initiative contre l’immigration de masse, devrions-nous nous agiter si elle se trouve désagrégée par le Parlement avec l’accord tacite de l’UE et de l’UDC? Au bal des hypocrites, il n’y aura décidément pas grand monde à l’orchestre.

(24 heures)