L’initiative UDC roule à rebours du bon sens

Au lancement de l’initiative de l’UDC vaudoise prétendant s’en prendre à l’intégrisme religieux, plusieurs personnes se sont déjà exprimées pour en souligner les côtés malsain et inutile.

En quelques lignes, j’aimerais replacer cette initiative dans notre histoire. Elle a la mémoire courte en oubliant que le même type de méfiance et de dénigrement a sévi pendant des générations dans les cantons suisses. Au XIXe siècle le protestantisme vaudois s’en est pris tant aux évangéliques qu’aux catholiques. En 1826, Alexandre Vinet, à contre-courant, a publié son Mémoire en faveur de la liberté des cultes pour donner une place à ceux que l’on appelait les mômiers et à qui on reprochait, entre autres, d’être influencés par des missionnaires étrangers.

En 1810, le canton interdisait la construction de clochers pour les lieux de culte catholique, interdiction abolie en 1879 seulement. Cette mesure visait déjà les immigrés, puisque, à part le cas particulier du district d’Echallens, les catholiques apportaient une main-d’œuvre venant des cantons confédérés ou d’Italie. Les diatribes d’alors contre le pape ou la vierge n’avaient rien à envier aux attaques d’aujourd’hui contre le Coran ou la charia.

C’est comme si l’on réduisait le christianisme aux excommunications

Notre vision de cette triste page de notre histoire est faussée par le succès de l’œcuménisme, qui a pacifié les relations entre catholiques et protestants et qui s’est traduit par la reconnaissance de ces deux Eglises dans la constitution de 2003. Mais l’œcuménisme a mis un siècle à s’imposer, tout d’abord grâce à des visionnaires à contre-courant, qui avaient compris que le dialogue est préférable à l’anathème. Accusés de naïveté ou de traîtrise par leurs camps respectifs, ces pionniers ont tenu bon.

Mais il a fallu les années 1960 pour que le dialogue œcuménique s’impose et auprès des autorités ecclésiastiques et dans la population. Et encore à ce moment-là il a fallu lutter contre des préjugés tenaces et des peurs profondes. Il suffit de relire le chapitre Catholiques, vieilles bourriques du Portrait des Vaudois que Jacques Chessex a publié en 1969…

On ne peut combattre l’intégrisme en étant soi-même intégriste et il faut avoir le courage de lutter contre les distorsions que l’on fait de l’autre. Non, l’islam ne se résume pas à des fatwas, au djihad ou à la burka! C’est comme si l’on réduisait le christianisme aux excommunications, aux croisades ou aux procès de sorcières! L’immense majorité de nos concitoyens musulmans vivent leur religion en paix. La seule solution est de leur tendre la main plutôt que de les pousser dans les bras des extrémistes. Cela prendra du temps, mais c’est la seule politique réaliste si l’on veut préparer la paix confessionnelle de demain. (24 heures)