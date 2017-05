La TV a pris le contrôle mais elle ne l’assume pas

Lundi soir en regardant TF1, on a bien ri devant «Emmanuel Macron, les coulisses d’une victoire». Le documentaire vérité sur la fulgurante campagne de la nouvelle étoile de la politique française montrait en effet l’arrière décor de cette aventure politique qui se conclut par son élection. On y voit notamment, le soir de l’élection, le couple Brigitte et Emmanuel Macron s’embrasser tendrement alors qu’apparaît, selon le rituel établi, l’image du vainqueur et son score sur l’écran TV. Tout cela au milieu des cris de bonheur de l’équipe du candidat victorieux.

Wouah… 65%! Quelle surprise! Quel suspense! Quelle libération que ces cris de joie devant le JT de 20heures. La mise en scène était parfaite. En cela, le documentaire n’en était pas un. Soyons sérieux, cela faisait au moins une heure que nos sites Internet, comme ceux de nos collègues belges, avaient déjà donné le résultat. Et croyez-moi, les équipes des candidats ne fréquentent jamais autant les sites WEB des quotidiens suisses et belges que pendant la présidentielle. Sans parler de leurs propres moyens qui font remonter très tôt les estimations des urnes.

Il ne s’agit pas d’accabler le réalisateur ni d’enlever au mérite du candidat d’En Marche! – ce qu’il a réalisé en une année est proprement époustouflant – mais de mettre en perspective le récit qui nous est proposé. Ce documentaire TV est une jolie narration de ces 200 jours de folle présidentielle, mais il tient davantage de l’exercice de propagande que du travail journalistique. La formule est brutale. Alors on dira qu’Emmanuel Macron nous offre une version enlevée du roman de cette partie de sa vie. C’est un littéraire, ne l’oubliez pas!

On l’a vu par la multiplication des débats TV qui ont rythmé cette présidentielle 2017 – depuis les primaires jusqu’aux débats d’avant premier tour (c’était nouveau) – les médias audiovisuels ont pris le contrôle de la politique française. C’est important de le souligner. C’est d’autant plus essentiel que rarement ils n’ont été à la hauteur de l’enjeu. Il a fallu l’impertinence d’un petit candidat pour mettre sur la table (et devant les téléspectateurs) les affaires judiciaires de François Fillon et de Marine Le Pen. Les journalistes qui animaient le débat n’avaient de toute évidence pas l’intention de le faire. On a vu un journaliste vedette du service public interviewer la présidente du FN une semaine avant la grande finale sans aborder l’une de ses six casseroles judiciaires.

Alors merci et chapeau bas au «Canard enchaîné», au «Journal du Dimanche» et à «Mediapart »pour avoir gratté, cherché et enquêté. Ces «merdias» ont été les vrais acteurs de la présidentielle, jouant pleinement le rôle de contre-pouvoir et d’information qui est celui de la presse. Emmanuel Macron, les coulisses d’une victoire est un documentaire sympathique parce qu’Emmanuel Macron l’est réellement: l’homme est un monstre d’intelligence sociale et il n’y a pas d’acrimonie à le souligner. Mais un docu vérité où le «héros» accepte de porter un micro-cravate pendant 200 jours doit autant à la vérité que les reportages «pipole» de «Paris Match».

(24 heures)