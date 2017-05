La meilleure option pour l’approvisionnement

La stratégie énergétique 2050 répond à une question précise: comment assurer l’approvisionnement énergétique de la Suisse, alors que nos centrales nucléaires vont être progressivement mises hors service et que nous devons, conformément à l’Accord de Paris, réduire notre dépendance aux énergies fossiles?

Il n’y a pas trente-six réponses à cette question. Il y en a trois, exactement. Avant Fukushima, les exploitants projetaient de construire de nouvelles centrales nucléaires. Cette option ne tient plus la route aujourd’hui, alors que nos centrales fonctionnent à perte, quand elles ne sont pas à l’arrêt pour problème technique. Mühleberg fermera en 2019 et on ne sait pas si Beznau pourra redémarrer un jour. L’association des entreprises électriques suisses, elle-même, a fait le deuil du nucléaire et soutient la stratégie énergétique: plus personne ne veut investir dans l’énergie atomique, bien trop coûteuse.

Si nous ne construisons pas de nouvelle centrale nucléaire, nous pourrions importer le courant nécessaire pour remplacer celui de nos vieilles centrales et alimenter nos futures voitures électriques, qui nous permettront progressivement de nous émanciper du pétrole. Problème: nous risquons d’importer de l’électricité issue du charbon, ce qui ne nous avancerait pas du tout en matière climatique, bien au contraire. Et cela nous rendrait dangereusement dépendants de l’étranger.

La dernière option est celle que propose la stratégie énergétique. Il s’agit d’encourager les énergies renouvelables, sûres, propres et localement ancrées, et de favoriser les technologies efficientes, pour réduire le gaspillage énergétique. Cela implique bien sûr quelques investissements, correspondant à 40 francs par an et par famille. Mais ces coûts seront largement compensés par les économies réalisées par les ménages grâce à l’efficience accrue des appareils électriques, des bâtiments et des véhicules.

En passant par exemple simplement à des voitures moins gourmandes en essence, qui seront favorisées par la nouvelle loi, les automobilistes économiseront en moyenne 400 francs par an. Enfin, de nouveaux emplois seront créés en Suisse, plutôt qu’à l’étranger. Nous dépensons en moyenne 10 milliards de francs par année pour importer des énergies fossiles, gardons plutôt cet argent chez nous!

La stratégie énergétique est dès lors l’option la plus sûre et la plus économique pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse au fil de la fermeture de nos vieilles centrales nucléaires, et pour préserver notre climat. Les autres options sont plus coûteuses, plus risquées ou nous font dépendre imprudemment de l’étranger. C’est dès lors faire preuve de pur bon sens que de voter pour cette stratégie le 21 mai prochain.

(24 heures)